Top 14 : l'UBB au presque parfait

Au delà du bouleversement de staff avec l'arrivée de Christophe Urios, les joueurs de l'UBB voulaient se racheter après une fin de saison catastrophique. Et conjuguent pour l'instant leur rugby au presque parfait. Le capitaine Mahamadou Diaby savoure.

"Rien n'est jamais parfait mais c'est un bon départ. On sait qu'il y a eu pas mal de changements au club et le fait que ça se passe comme ça c'est qu'il y a eu du bon boulot de fait et c'est la preuve qu'on est sur le bon chemin."

Tout baigne pour l'UBB de Mahamadou Diaby et Marco Tauleigne. © Radio France - Justine Hamon

De la consistance, des essais à la pelle (18), un vrai état d'esprit et un 18 sur 20 sur le premier bulletin apprécie Christophe Urios.

"_C'est mention très bien, on peut le dire comme ça. Même si je pense qu'on aurait pu faire un peu mieux. Ce n'est pas de la fine bouche parce qu'on aura des périodes difficiles. Quand les moments importants sont là, il faut les prendre. Je pense qu'à Castres (ndlr : victoire 34-32), on aurait prendre mieux que ça. Il nous manque un point._"

Trop perfectionniste le manageur girondin ? "Il n'y a que les médiocres qui pensent qu'ils ont atteint leur maximum. Nous on n'est pas des médiocres, on est à 80%. On a une grande marge de progression."

L'UBB, qui a fait le plein de points et de confiance, va se régénérer quelques jours avant d'entamer un bloc épais avec des déplacements à Montpellier, Lyon, Brive et la réception de Clermont. Dans un mois, "on saura si on a passé un cap" prévient le manageur d'une Union qui revit.