Top 14 : l'UBB au Stade Français pour relever la tête

Après la claque reçue face à Castres, l'Union Bordeaux-Bègles a décidé de changer des choses dans le but d'enrayer sa spirale négative. Ce dimanche (17h) sur la pelouse du Stade Français, elle espère obtenir une première réponse.

Ça ressemble fort au bal des déçus. A huit journées de la fin, le champion de France 2015 et l'outsider girondin ne sont pour l'instant pas invités au rendez-vous des phases finales. Paris est branché sur courant alternatif depuis le début de saison quand l'UBB est en panne de résultats depuis son succès sur La Rochelle mi-novembre. Un bilan de cinq défaites et un nul qui pèse, reconnaît le pilier Marc Clerc.

La défaite concédée à domicile il y a quinze jours contre des Castrais opportunistes a fait mal. Le staff et les joueurs ont enchaîné les réunions pour tenter de trouver des solutions. Le mal a été identifié. L' Union souffre d'un manque d'efficacité dû, selon les intéressés, à un déficit de précision dans les zones de vérité.

Haut les cœurs ou eau de boudin

Le deuxième ligne anglais Tom Palmer s'est mise au chevet de la touche, le pilier Jean-Baptiste Poux a pris la mêlée et l'entraîneur des avants, Jacques Brunel, de la hauteur pour superviser les systèmes de jeu.

L'autre but de cette réorganisation, c'est de casser la routine, chasser le doute et éviter une fin de saison en eau de boudin. Parmi les leaders désignés, Louis-Benoit Madaule. Le troisième ligne a récupéré le capitanat et se veut le garant d'une équipe qui va se battre jusqu'au bout même si l'objectif Top 6 a pris du plomb dans l'aile.

Louis-Benoit Madaule, chef de file de la révolte girondine

Pour attaquer un sprint où elle devra se déplacer à cinq reprises, l'Union Bordeaux-Bègles enregistre le retour de plusieurs cadres. Son pilier international Jefferson Poirot, son Fidjien Metuisela Talebula, son arrière Darly Domvo et son colosse sud-africain Jandre Marais, le "papa" du pack qu'une blessure au mollet a éloigné des terrains depuis le 30 octobre.

Jandre Marais va apporter une aggressivité bienvenue sur la ligne d'avantage

Peut-être moins marqués psychologiquement que leurs coéquipiers, ces quatre là peuvent apporter leur fraîcheur et leur enthousiasme à un groupe qui donne l'impression de ne pas trop comprendre ce qui lui arrive. Car après le jus de crâne, après la cuisine interne, c'est sur le terrain des résultats que l'UBB est maintenant attendue.

Les compos :

Stade Français : Camara - Waisea, Doumayrou, Danty, Sinzelle - (o) Plisson, (m) Genia - Lakafia, Ross, Burban - Pyle, Gabrillagues - Alo Emile, Sempere, Van der Merwe.

Remplaçants : Panis, De Malmanche, Papé, Nicolas, Dupuy, Steyn, Williams, Melikidze.

UBB : Buttin - Ducuing, Ashley-Cooper, Talebula, Dubié - (o) Hickey, (m) Lesgourgues - Braid, Tauleigne, Madaule - Cazeaux, Jones - Cobilas, Avei, Taofifenua.

Remplaçants : Maynadier, Poirot, Marais, Chalmers, Doubrère, Domvo, Madigan, Clerc.

