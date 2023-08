Top 14 : l'UBB avec quatre recrues titulaires, dont Gazzotti, au Racing 92

Ils seront quatre à découvrir le Top 14, ce samedi, à 14 heures, au coup d'envoi de ce match entre le Racing 92 et l'UBB. Le pilier sud-africain Carlü Sadie, qui jouait la saison dernière aux Sharks, sous les ordres de Yannick Bru, débutera à droite de la mêlée. Au centre, l'Australien Ben Tapuai (34 ans) viendra apporter toute son expérience, tandis que Paul Abadie, seul demi de mêlée valide pendant la préparation formera sans surprise la charnière avec Zack Holmes. Enfin, Marko Gazzotti jouera son premier match avec l'Union Bordeaux-Bègles, au centre de la troisième ligne.

ⓘ Publicité

À 18 ans, l'ancien Grenoblois, meilleur joueur de la Coupe du monde U20 remportée par les Bleus au mois de juillet, est lancé dans le grand bain d'entrée par Yannick Bru. "Sur ce qu'il a montré en match amical, je pense qu'il n'est pas loin du niveau Top 14", juge le manager. "Quand on a un potentiel comme ça, chaque fois qu'on ne le met pas sur le terrain, on perd du temps sur l'avenir. Il va faire des erreurs, on va les analyser et les débriefer. Ça s'appelle l'expérience. Après, il les reproduira un peu moins et on espère qu'il va progresser", justifie-t-il.

La composition de l'UBB

Le XV de départ : Buros - Uberti, Tapuai, Depoortere, Tambwe - Holmes (o), Abadie (m) - Vergnes, Gazzotti, Diaby - Douglas, Jolmes - Poirot (capitaine), Lamothe, Sadie

Remplaçants : Maynadier, Boniface, Coleman, Lakafia, Miquel, Nanette, Ducuing, Vaotoa

Parmi les surprises de cette composition, l'habituel centre Pablo Uberti débutera à l'aile, pour la première fois sous les couleurs de l'UBB, tandis que Bastien Vergnes, est déplacé du centre à l'aile de la troisième-ligne. Avant de rejoindre les Tonga pour la Coupe du monde, le deuxième ligne Adam Coleman devrait faire ses débuts sous les couleurs de l'Union, comme Théo Nanette, le joker de Yann Lesgourgues et l'ex-international Raphaël Lakafia, recruté comme joker Coupe du monde.

L'Union s'avancera sans aucun numéro 10 de métier sur le banc Matéo Garcia n'ayant pas pour l'instant convaincu Yannick Bru en préparation. Romain Buros et Ben Tapuai pourraient être utilisés à l'ouverture en cours de rencontre.

Les absents : Tameifuna, Falatea, Petti, Samu, Lucu, Jalibert, Moefana, Penaud (Coupe du monde), Kaulashvili, Cobilas, Sa, Marais, Cazeaux, Ricard, Tatafu, Lesgourgues (blessés) Latterrade, Garcia, Dubié, Vili, Duhau

La composition du Racing 92

Le XV de départ : Spring - D.Taofifenua, Chavancy (capitaine), Klemenczak, Naituvi - Tedder (o), Le Garrec (m) - Lauret, Joseph, Baudonne - Chouzenoux, Palu - Moukoro, Chat, Gomes Sa

Remplaçants : Tarrit, Ben Arous, Sanconnie, Diallo, Hall, Gibert, Saili, John