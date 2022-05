Top 14 : l'UBB avec ses cadres face à Lyon

Des retours qui n'ont rien d'une garantie mais qui sont les bienvenus avant un match qui peut permettre à l'UBB de composter son billet pour les phases finales. Après avoir "rentré" Matthieu Jalibert et Romain Buros il y a trois semaines face à Toulon (16-29), le staff récupère plusieurs cadres de son pack.

Du lourd sur le banc

Jandre Marais et Bastien Vergnes-Taillefer seront titulaires face au LOU, tout comme Santiago Cordero qui récupère sa place sur l'aile. En l'absence de Louis Picamoles, qui s'est tordu le genou mardi à l'entraînement, c'est Alexandre Roumat qui enfilera le numéro 8.

L'international argentin Guido Petti n'a joué que cinq matches avec l'UBB cette saison. © Radio France - Justine Hamon

Contre des Lyonnais qui ont pris l'habitude de terminer fort leurs rencontres, l'Union pourra s'appuyer sur un banc XXL à six avants. Avec les retours de Ben Tameifuna et de l'Argentin Guido Petti (ménisque) qui n'a plus joué depuis le 2 janvier. Avec également Thomas Jolmès et l'international Cameron Woki, l'UBB espère avoir du répondant. Une victoire lui assurerait une place en phase finale.

Les compos

UBB : Buros - Cordero, Seuteni, Moefana, Lam - (o) Jalibert (m) Lucu - Diaby, Roumat, Vergnes-Taillefer - Marais, Douglas - Cobilas, Lamothe, Paiva.

Remplaçants : Maynadier, Kaulashvili, Jolmes, Petti, Woki, Trinh-Duc, Dubié, Tameifuna.

LOU : Laporte - Mignot, Tuisova, Regard, Nakaitaci - (o) Berdeu (m) Couilloud - Goujon, Sobela, Fa'ainga - Mayanavanua, Lambey - Komez-Kodela, Ivaldi, Rey.

Remplaçants : Marchand, Devisme, Bamba, Kpoku, Cretin, Doussain, Barassi, Dumortier.

