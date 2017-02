Top 14 : l'UBB chute encore une fois à domicile, cette fois battue par Castres (17-29)

L'Union Bordeaux-Bègles, trop fébrile, s'est laissée surprendre une nouvelle fois à domicile, cette fois par le CO. Le wagon des qualifiables aux phases finales s'éloigne encore un peu plus.

Les joueurs girondins et le staff savaient le rendez-vous d'importance, ils ont pourtant concédé leur troisième défaite de la saison sur la pelouse de Chaban-Delmas.

Frustration

Pourtant le match était bien lancé par un essai de Luke Jones (5e), malheureusement trop vite imité par Agulla (9e). L'Union a semblé tendue, sachant sans doute la pression présente sur ses épaules. Beaucoup de fautes de mains, et les joueurs de Christophe Urios ont parfaitement su en profiter, et répondre encore à l'essai de Lesgourgues (25e) par un de Jelonch (32e).

Dans le deuxième acte, Bordeaux-Bègles n'a pas su stopper sa série de 5 matchs sans victoire en se faisant notamment chahuter dans les rucks, en se précipitant aussi parfois. Et en se faisant finalement contrer, à l'image de cet essai de 70 mètres du talonneur Marc-Antoine Rallier (60e) pour faire définitivement basculer le match.

Défaite sans bonus à domicile, un accroc de plus dans l'optique des phases finales. Bordeaux n'a plus gagné depuis le 19 novembre, Raphael Ibanez et les siens vont avoir encore 15 jours pour tirer les leçons de ce revers avant d'aller au Stade Français le 5 mars prochain, pour rattraper ces points perdus, et entretenir l'espoir.