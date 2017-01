Top 14 - L'UBB concède le nul (23-23) à une ASM Clermont accrocheuse

Dominateurs en première période, l'Union Bordeaux-Bègles a ensuite fait les frais du réveil auvergnat. Les Clermontois ont même réussi à accrocher le match nul sur la sirène grâce à une pénalité de Brett.

L'Union Bordeaux-Bègles avait besoin de l'emporter pour sa première délocalisation de la saison au Matmut Atlantique. Mais Clermont, même privée de ses internationaux, reste une redoutable machine. Après une première mi-temps maîtrisée et efficace, l'UBB n'a pu empêcher la formation auvergnate de revenir au score pour venir in extremis arracher les deux points du match nul 23-23.

Deux essais en cinq minutes

L'Union Bordeaux-Bègles avait pourtant attaqué le match de manière idéale. Une pression de tous les instants et du réalisme dans la finition. Le flanker néo-zélandais Luke Braid était ainsi le premier à aplatir derrière la ligne dès la 8ème minute. L'Union ne relâchait pas son étreinte et doublait la mise dix minutes plus tard grâce à Yann Lesgourgues au relais de ses avants. 14-3 à la pause, les 25.000 spectateurs du Matmut Atlantique pouvaient y croire. Mais, à la reprise, sans doute sermonnés par Franck Azéma, les Auvergnats passaient la marche avant. Au point de refaire leur retard en moins de cinq minutes. Grâce à deux essais de Stanley (43ème) puis Timani (47ème). L'UBB réagissait par à coups et reprenait l'avantage sur une pénalité de Simon Hickey (20-17, 55ème). Mais Stephen Brett, la nouvelle recrue auvergnate à l'ouverture répliquait. Le petit jeu allait continuer jusqu'au terme de la rencontre. Madigan redonnait trois points d'avance à la 72ème minute. Mais, sur une dernière faute sifflée par M. Raynal à quelques secondes de la fin, Brett ramenait définitivement l'ASM à hauteur 23-23. Avec ce match nul, l'UBB reste à la 7ème place du Top 14 mais elle manque l'occasion de raccrocher Toulon et Toulouse qui la devancent de trois points.

Laurent Marti pdt @UBBrugby "Frustré et déçu, les deux dernières pénalités me semblent très sévères" #UBBASM pic.twitter.com/jJXMyEzu3T — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) January 29, 2017

Jean-Baptiste Dubié repris par les Clermontois. © Radio France - Justine Hamon