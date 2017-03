Top 14 : l'UBB coupable d'une entame catastrophique sombre au Stade Français (9-32)

Septième match sans victoire en Top 14 pour l'Union Bordeaux-Bègles. Complètements absents des vingt premières minutes, les joueurs girondins n'ont jamais pu combler leur retard.

Les journées défilent et les derniers espoirs de phases finales s'amenuisent pour l'UBB. Surpris pas des Parisiens plein d'allant dès l'entame du match, l'Union a encaissé trois essais en dix minutes par Waisea (10e), Camara (15e) et Sinzelle (19e). Lourd handicap à remonter pour une équipe en mal de confiance.

L'UBB doute toujours

Entre deux équipes aux résultats loin de leurs espérances cette saison, on a au moins vu du jeu. Et malheureusement pour l'Union, plus d'un côté que de l'autre. L'UBB a montré de nombreux signes de fébrilité, à l'image de ce ballon mal maîtrisé, en glissant dans son en-but, par Jean-Marcellin Buttin, offrant à Waisea le premier essai. Sur le deuxième essai Camara perce sur 30 mètres une défense bien trop tendre et résiste à trois placages avant d'aplatir, alors qu'il décale d'une passe sur le pas magistrale Sinzelle pour le 3e essai.

Et quand ils ont eu le ballon, les joueurs de Raphael Ibanez ont eu bien du mal à l'utiliser correctement. De nombreux en-avants (sur une pelouse certes détrempée), de la précipitation quand Buttin participant du ruck s'en extrait en voulant marquer (27e, essai refusé), deux joueurs qui se gênent, bref, rien n'a vraiment fonctionné.

Le regard dans le rétroviseur

Avec cette victoire bonifiée, le Stade Français double l'UBB qui se retrouve 11e au classement. Autant dire qu'une place en barrages tiendrait du miracle. Et il va maintenant falloir regarder derrière puisque la semaine prochaine, c'est Grenoble qui se déplace à Chaban-Delmas.

L'Union a encore un petit matelas de douze points sur les Isérois, mais en cas de nouveau faux pas à domicile, la fin de saison pourrait tourner à la mauvaise farce.