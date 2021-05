Top 14 : l’UBB de Rémi Lamerat sait « qu’il y a un coup à jouer »

En déplacement ce vendredi (18h45) chez la lanterne rouge Agen, l’Union Bordeaux-Bègles veut profiter de ses deux matches en retard pour regarder plus haut. Si elle garde le même enthousiasme et la même force de travail, elle en a les moyens estime son trois-quarts centre.

Vainqueur de Castres, l’UBB a réintégré le Top 6. Elle sera 4ème si elle ramène le bonus offensif du stade d’Armandie et même 3ème si elle enchaîne mardi face à Montpellier. Rémi Lamerat sait que l’équipe dispose de deux jokers précieux pour aller chercher sa première phase finale de Top 14. Interview.

France Bleu : Le match a-t-il été psychologiquement difficile à préparer ?

Rémi Lamerat : Non, ça n’a pas été compliqué dans le sens où c’est un des derniers matches de la saison régulière. A ce stade-là, on essaie de ne plus trop se soucier de l’adversaire, on a un objectif à essayer d’atteindre. On a vraiment envie de s’engager, de mettre notre jeu en place dans le but d’atteindre notre objectif.

Tout le monde a gagné et on n’a pas envie d’être les premiers à perdre là-bas. L’adversaire est ce qu’il est mais ça reste 23 joueurs de rugby qui auront la dalle et qui auront envie de crever Bordeaux. Je ne m’attends pas à un match facile.

Pas peur d’une baisse de motivation chez une équipe facile à prendre ?

C’est une équipe en difficulté, c’est certain et ce n’est pas leur manquer de respect que de dire ça. Equipe facile à prendre ? Je ne suis pas aussi certain que toi parce que je sais qu’ils veulent gagner un match. Il leur en reste trois donc on fait partie des trois dernières cibles. Tout le monde a gagné et on n’a pas envie d’être les premiers à perdre là-bas. L’adversaire est ce qu’il est mais ça reste 23 joueurs de rugby qui auront la dalle et qui auront envie de crever Bordeaux. Je ne m’attends pas à un match facile.

Tout autre résultat que les cinq points d’un succès bonifié serait-il décevant ?

Si on en prend quatre, ce sera bien. Si on en prend cinq, ce sera excellent. Si on n’en prend pas, ce sera un échec.

Rémi Lamerat est arrivé en Gironde à l'été 2019.

Vos deux matches en retard sont l’occasion de prendre vos distances avec la concurrence ?

On prend vraiment ses deux matches comme deux jokers. Aujourd’hui on a le confort d’être dans les six, ça nous permet de bosser sereinement et de ne pas être le chasseur. On sait qu’on va jouer deux fois pendant que les autres ne vont pas jouer. C’est effectivement là qu’on peut assurer notre place dans les six. Aujourd’hui on est content d’être cinquième avec deux matches en retard mais ça ne nous suffit pas.

Comment sentez-vous le groupe en ce moment ?

Je le sens super bien, on croque dedans à pleines dents. C’est un groupe que j’apprends encore à découvrir. Approcher de cette odeur (ndlr : des phases finales) de plus en plus agréable, je ne savais pas trop comment les mecs allaient le prendre, si on allait avoir ce poids du Bordeaux qui n’y arrive jamais. Au final, je redécouvre un groupe hyper ambitieux, sans manque d’humilité, conscient de ses forces et ses faiblesses mais qui sait qu’il y a un coup à jouer en cette fin de saison. C’est génial. Depuis la saison dernière, il y a une prise de conscience qu’on pouvait y arriver, qu’on pouvait faire de belles choses, que personne n’allait rien nous donner mais qu’en étant humblement sûr de nos forces, on pouvait être parmi les grands.