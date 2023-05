Top 14 : l'UBB déjà en mode "phase finale" à Toulon

Même si elle a besoin d'un faux pas du Racing ou du Stade Français pour grappiller une place, l'UBB, 5ème, va jouer le coup à fond sur la rade.

"C'est un match à enjeu, assure le deuxième ligne Cyril Cazeaux, on le prépare avec beaucoup d'envie et d'appétit. On n'a jamais gagné à Mayol qui va être en feu. Il faut leur montrer qu'on n'est pas venu en touriste. On a moins de pression que si on jouait la qualif là-bas. On rêve tous d'aller chercher ce barrage à Chaban donc à nous de mettre les ingrédients qu'il faut pour y arriver."

Objectif Chaban

Ces deux dernières saisons, l'Union a joué son "quart de finale" à domicile. Depuis son succès (28-0) sur Pau, synonyme de qualification, elle a eu quinze jours pour peaufiner son rugby. "Quand tu n'as pas l'habitude de jouer des matches de ce niveau là, explique Frédéric Charrier, tu es déjà content d'être à ce niveau là. Quand tu as un peu plus d'expérience comme nous cette année, tu sais comment tu dois te préparer, tu sais à quoi ça va se jouer, c'est à dire à pas grand chose. Il faut être vigilant sur le moindre détail, la préparation est fondamentale."

Pour monter le curseur et hausser le niveau collectif, le staff fait confiance à un groupe qui bouge peu depuis plusieurs semaines. Il y a quatre changements dans le XV de départ avec les titularisations de Jefferson Poirot, Cyril Cazeaux, Jean-Baptiste Dubié et Madosh Tambwe. En l'absence de Romain Buros (petite fracture du poignet), c'est Louis Bielle-Biarrey qui glisse au poste d'arrière.

Le 3ème ligne Bastien Vergnes-Taillefer (cervicales) revient sur le banc des remplaçants. Même chose pour les piliers Ugo Boniface et Sipili Falatea qui pallient les forfaits de Lekso Kaulashvili (épaule) et Ben Tameifuna (doigt cassé). A noter que Hugo Zabalza a été préféré à Yann Lesgourgues et à Jules Gimbert comme demi de mêlée remplaçant.

Les compos

RCT : Domon - Kolbe, Nayacalevu, Paia'aua, Wainiqolo - West (o) Paillaugue (m) - Ollivon, Pariise, Bastareaud - Alainu'uese, Tanguy - Gigashvili, Tolofua, Gros.

Remplaçants : Boulassel, Priso, Lakafia, Isa, Du Preez, Danglot, Sinzelle, Setiano.

UBB : Bielle-Biarrey - Cordero, Dubié, Moefana, Tambwe - Jalibert (o) Lucu (m) - Bochaton, Willis, Diaby - Cazeaux, Jolmes - Cobilas, Lamothe, Poirot.

Remplaçants : Oghre, Boniface, Marais, Vergnes-Taillefer, Zabalza, Holmes, Depoortere, Falatea.