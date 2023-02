Top 14 : l'UBB déjà tournée vers Brive

A sept journées de la fin de la phase régulière, l'Union, 6ème à quatre points du podium, est donc toujours dans les clous. Mais pour s'inviter au bal du printemps une troisième année de suite, elle va devoir s'imposer à l'extérieur.

Il reste quatre déplacements à l'UBB. Au Racing, à Toulouse, à Toulon et samedi à Brive, dernier du classement et donc cible privilégiée avoue le jeune ailier Louis Bielle-Biarrey.

Remettre les mains dans le cambouis

"On a appelé ce bloc, le bloc bascule. Les matches de Clermont et Perpignan ont été validés. Pour bien finir ce bloc, il va falloir aller chercher des points à Brive, le plus possible. Ils n'ont pas beaucoup le droit à l'erreur. Il va falloir faire un gros match parce que ça va être très dur."

Les Corréziens sont dos au mur. Ils ont changé d'entraîneur, connu une petite embellie, avant de perdre à domicile le match qu'il ne fallait pas perdre face au concurrent perpignanais (22-24). Mais le CAB a du caractère, il a résisté une heure à La Rochelle (32-16) le weekend dernier. L'entraîneur Julien Laïrle sait donc ce qui attend son équipe.

L'entraîneur de l'Union Bordeaux-Bègles Julien Laïrle. © Radio France - Justine Hamon

"Ce sera un match qui sera très dur. Brive s'accroche partout, on connaît l'état d'esprit des Brivistes, les performances de leur paquet d'avants. Il faut que cette semaine, on se donne les moyens de préparer le dernier match de ce bloc."

Un combat que le staff a déjà commencé à préparer. Il devrait titulariser ses "Bleus" Maxime Lucu et Romain Buros. Récupérer Cyril Cazeaux et Pierre Bochaton. Et il a aussi économisé samedi quelques uns de ses soldats Jandre Marais, Lekso Kaulashvili, Tom Willis. Car après l'orgie offensive face à l'USAP, il va falloir réduite la voilure et mettre les mains dans le cambouis pour espérer décrocher en Corrèze, la victoire qui pourrait changer la fin de saison.