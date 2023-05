Top 14 : l'UBB descend dans l'arène toulousaine

Car on lui promet l'enfer au Stadium. Toulouse a pris une grosse claque (41-22) à Dublin samedi dernier en coupe d'Europe et compte bien passer ses nerfs sur l'Union. Cette génération en or n'a rien gagné la saison dernière et elle est bien décidée à ajouter cette année une ligne au palmarès.

ⓘ Publicité

"C'est encore loin pour parler de Brennus, explique le talonneur international Julien Marchand. En tous cas on va essayer de faire la meilleure fin possible pour le club et pour nous aussi les joueurs. On va essayer de tout donner pour aller en demi et aller chercher, ce que tout le monde a envie d'aller chercher quand tu rentres dans les six, la finale."

"Regarder droit dans les yeux ce bel adversaire"

L'UBB s'avance donc sur la pointe des crampons. Elle n'a jamais gagné à Toulouse mais s'est jurée d'être actrice de l'événement qu'elle a soigneusement préparé depuis deux semaines. "Dans ce genre de rendez-vous il faut jouer le match et ne pas avoir de regrets à la fin, rappelle l'entraîneur Frédéric Charrier. Etre capable de jouer à notre meilleur niveau pour regarder droit dans les yeux ce bel adversaire qu'est le Stade Toulousain. C'est un super match à jouer."

Maxime Lamothe lors du match aller perdu (25-26). © Radio France - Justine Hamon

Après deux grosses déceptions (La Rochelle, Racing), l'Union a livré un match plein face au LOU (23-9), elle est 4ème, toujours dans la course et reste sur deux demi-finales de Top 14 rappelle son talonneur Maxime Lamothe.

"Ca doit nous aider. Ce genre de matches au Stadium avec 33000 spectateurs en fin de saison, c'est comme si c'était des matches de phase finale. On sait les jouer, on sait à quoi s'attendre donc il ne faut pas qu'on soit surpris de l'intensité qu'il va y avoir."

Pour tenir le choc, s'accrocher le plus longtemps possible, grapiller le moindre point et, pourquoi pas, signer l'exploit qui changerait le visage de sa fin de saison.