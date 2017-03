Top 14 : l'UBB doit battre Grenoble pour ne pas trembler

Gare à la blague pour l'Union Bordeaux-Bègles face à Grenoble. Une victoire est attendue pour ne pas se mettre à gamberger dans le sprint final, en voyant la zone rouge se rapprocher.

Qui l'eût cru en début de saison, l'UBB reçoit ce samedi Grenoble, candidat direct pour le maintien. Après une série de sept match sans victoire, l'Union se retrouve 11e du Top 14, à douze points du FCG, premier relégable. Pour l'instant il n'y a pas le feu, mais en cas de revers face aux Isérois, les Girondins pourraient passer une fin de saison particulièrement désagréable.

Poirot, Domvo et... Ibanez absents

L'heure n'est plus aux questions, "tout le monde est affecté par la situation" reconnait l'entraîneur des 3/4 Émile Ntamack. Alors pour réagir, Ntamack demande "un élan de solidarité, que tout le monde mette ses problèmes de côté pendant 80 minutes et qu'on tire tous dans le même sens". Même son de cloche pour le capitaine Louis-Benoît Madaule : "on ne se rabâche pas tous les jours qu'on a perdu sept matchs (7 matchs sans victoire, NDLR), il y a de la pression mais c'est tout simplement le quotidien du sportif de haut niveau, que ce soit pour aller chercher le top 6 ou pour défendre la place du club dans l'élite. L'important c'est de savoir répondre présent au bon moment, comme l'UBB a toujours su le faire."

Pour ce match Bordeaux-Bègles devra faire sans son pilier gauche Jefferson Poirot et sans l'arrière Darly Domvo. Les deux joueurs ont ressenti une pointe au mollet cette semaine à l'entrainement et le staff ne préfère pas prendre de risque. Vadim Cobilas a lui écopé de deux semaines de suspension pour un mauvais geste contre Castres et manquera aussi la rencontre. Et puis il faudra aussi faire sans Raphael Ibanez, le manager sera à Rome pour commenter le match du XV de France, une situation pas nouvelle, mais qui tombe plutôt mal vu la situation du club.

Émile Ntamack : "En fonction du résultat on pourra, ou pas, faire des calculs à la hausse". Partager le son sur : Copier

À l'aller, les joueurs de l'UBB s'étaient imposés 24-22 en Isère, avant-dernière victoire de la saison jusqu'à présent. L'équipe tournait à l'époque à plein régime, ce qui n'était pas le cas des grenoblois. Ces derniers ont depuis resserré les boulons à domicile et se remettent à croire au maintien. Et ils savent qu'une victoire à Chaban-Delmas les rapprocheraient un peu plus.

Dernière à Chaban

Ce match face à Grenoble est aussi le dernier de la saison disputé à Chaban-Delmas. Les deux dernières réceptions – Toulouse et Toulon – se joueront au Matmut Atlantique. "Cela doit aussi faire parti des motivations pour cette rencontre" avance Ntamack, "ce public nous soutient à chaque fois, on leur doit une belle sortie" rajoute Yann Lesgourgues.

Clément Maynadier a refusé cette semaine de commenter une possible cassure entre les joueurs et le staff. Des ajustements ont été effectués ces dernières semaines, la conquête est désormais gérée par Tom Palmer pour la touche et Jean-Baptiste Poux pour la mêlée. Jacques Brunel récupère l'organisation du mouvement général laissant, de fait, Émile Ntamack en retrait. Le talonneur a insisté sur le fait que l'UBB jouait ce week-end "sa survie", tous les acteurs sont prévenus.

Les compos :

Union Bordeaux-Bègles : Ducuing - Ashley-Cooper, Spence, Lonca, Connor - Hickey (o), Lesgourgues (m) - Chalmers, Tauleigne, Madaule (cap) - Cazeaux, Marais - Clerc, Maynadier, Taofifenua.

Remplaçants : Avei, Kitshoff, Jones, Braid, Doubrère, Madigan, Talebula, Poux.

FC Grenoble : Gengenbacher - Dupont (cap), Farrell, Estebanez, Sawailau - Bosch (o), Mélé (m) - Diaby, Grice, Kimlin - Muldowney, Roodt - Edwards, Héguy, Coulson.

Remplaçants : Jammes, Taumalolo, Marie, Alexandre, Saseras, Wisniewski, Gelin, Oz.