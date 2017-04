Top 14 : l'UBB doit battre Toulon pour ne pas rester en rade

Pour son dernier match à domicile de la saison, au Matmut Atlantique (20h45), l'Union Bordeaux-Bègles sait qu'elle doit battre le RCT pour continuer à espérer une place dans le top 6 en fin de saison.

Depuis quelques semaines, l'UBB (9e avec 53 points) sait qu'à la moindre défaite le couperet peut tomber. En cas de victoire, comme ce fut le cas à Brive (22-19), elle entretient les chances de voir un miracle se produire. Le miracle serait d'accéder aux phases finales après avoir enchaîné une série de 7 matchs sans victoires en championnat au cœur de l'hiver. La première de ces défaites était d'ailleurs sur la pelouse du RCT.

À Mayol au match aller, l'Union s'était inclinée 37-10. © Maxppp - Maxppp

Résister à la puissance du RCT

Mais pas de revanche à l'esprit pour les joueurs de Jacques Brunel, plutôt la volonté de montrer que quelques mois plus tard, les travers dans lesquels l'Union s'était perdue sont oubliés. "Il faudra sans doute faire un match comme on ne l'a pas encore fait cette saison pour gagner" assène Jacques Brunel. Moribond toute la saison, le RCT (4e) semble retrouver des couleurs à l'approche des phases finales, l'UBB sait qu'elle doit se méfier.

►►► Laurent Delboulbès : "Quand Bordeaux-Bègles est euphorique, l'équipe produit un très beau rugby"

"On a l'obligation de gagner" ajoute Baptiste Serin, conscient que l'Union n'a son destin en main qu'à condition de ne plus perdre. Serin, qui enchaînera une troisième titularisation consécutive au poste de demi d'ouverture, s'imagine déjà ciblé par les "bulldozers" toulonnais : "Avec mon gabarit et mon manque de repères, je pense qu'ils seraient bêtes de pas m'attaquer. Je suis prêt mentalement à répondre". En effet au centre de l'attaque, la paire Bastareaud-Nonu a de quoi faire peur à des gabarits comme ceux de Baptiste Serin ou Jean-Baptiste Dubié, "c'est tout simplement la paire la plus costaud du monde" abonde Jacques Brunel.

L'UBB devra aussi réaliser un match propre en conquête pour espérer l'emporter. © Radio France - Olivier Uguen

Première pour Uberti, pas de dernière pour Madaule

Cette saison l'Union est invaincue au Matmut Atlantique ( 23-23 contre Clermont et 20-11 contre Toulouse) et compte bien le rester. C'est d'ailleurs par une victoire face à ces mêmes Toulonnais que l'UBB avait inauguré sa venue dans ce stade la saison passée. Pas question pour autant de se laisser perturber par ce contexte de dernière à domicile, face qui plus est à près de 30000 spectateurs. "Il faut pas que cela passe au dessus du reste et garder nos objectifs. Il ne faut pas oublier notre enjeu principal qui est de rester dans la course à la qualification" note Loann Goujon. Celui qui ne devra pas se laisser perturber par le contexte mais pour d'autres raisons, c'est le jeune Pablo Uberti (19 ans). Valeur sûre des espoirs de l'UBB, il apparaît pour la première fois sur une feuille de match avec l'équipe première. "Les circonstances font qu'il débute face à un adversaire compliqué, mais tôt ou tard il allait rentrer dans le bain, comme d'autres qui très prochainement vont avoir leur chance" explique à son sujet Jacques Brunel.

Pour ce match, les supporters n'auront pas l'occasion de voir évoluer une dernière fois à domicile l'ancien capitaine Louis-Benoît Madaule. Le 3e ligne n'a pas été retenu dans le groupe des 23, un regret qu'avoue à demi-mot Baptiste Serin : "Personnellement je suis un peu déçu, j'ai une pensée particulière pour ceux qui quittent le club et qui sont là depuis un moment et qui ne joueront pas ce dernier match à domicile. Mais ce sont des choix et il faut faire avec". "Aujourd'hui dans les clubs il y a tellement de mouvement que c'est devenu très courant" tempère Jacques Brunel qui en profite pour lancer un appel aux supporters : "On va avoir besoin – comme l'adversaire est difficile – d'un public très, très présent ! On l'a quand on joue à Chaban-Delmas, au Matmut Atlantique il faudra qu'il se fasse entendre autant et même deux fois plus parce qu'on en aura besoin sans doute".

Avant de recevoir le @RCTofficiel, l'entraîneur @UBBrugby Jacques Brunel lance un appel : "on aura besoin d'un public très, très présent !" pic.twitter.com/7pSGBwtnaP — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) April 28, 2017

Les compositions :

Union Bordeaux-Bègles : Domvo - Ducuing, Dubié, Ashley-Cooper, Connor - (o) Serin, (m) Lesgourgues - Chalmers, Tauleigne, Goujon - Marais, Jones - Cobilas, Maynadier (cap), Poirot.

Remplaçants : Auzqui, S. Taofifenua, Cazeaux, Braid, Hickey, Uberti, Buttin, Clerc.

RC Toulon : Halfpenny - Tuisova, Bastareaud, Nonu, Mitchell - (o) Trinh-Duc, (m) Tillous-Borde - Gill, Vermeulen (cap), Smith - R. Taofifenua, Kruger - Van der Merwe, Guirado, Fresia.

Remplaçants : Étrillard, Chiocci, Gorgodze, Fernandez Lobbe, Belleau, O'Connor, Escande, Chilachava.