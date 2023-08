Top 14 : l'UBB "doit mieux faire" face à Castres

Si le point de bonus défensif ramené de l'Arena est toujours bon à prendre, il ne masque pas les lacunes dont à fait preuve l'UBB en terre francilienne.

Un engagement insuffisant, une touche fantomatique, des lancements approximatifs, un manque de leadership... Des chantiers qui ont largement rempli la semaine d'entraînement du côté du Ceva Campus.

"C'est facile de mettre le doigt sur les erreurs qu'on fait, avoue l'arrière Romain Buros. C'est du boulot, on travaille bien mais il faut que ça se voit ce weekend."

"Il y a beaucoup de choses toxiques dans notre performance au Racing"

L'Union continue de digérer les changements dans son projet de jeu et doit faire, entre les internationaux et les blessés, sans une quinzaine de joueurs. Tout sauf une excuse pour son manageur.

Paul Abadie, l'un des nouveaux venus sous le maillot girondin. © AFP - Emmanuel Dunand

"Surtout on arrête de se plaindre, martèle Yannick Bru. Il y a beaucoup de choses toxiques dans notre performance au Racing qui ne sont liées, ni au blessés, ni aux absents, ni au contexte de cette coupe du monde. On peut se chercher mille excuses mais la réalité c'est qu'on ne joue pas au niveau où on devrait jouer."

L'Union est en rodage, c'est un euphémisme, mais elle est donc appelée à sérieusement monter le curseur. "A l'image de quasiment tous les matches de Top 14, poursuit l'ancien Bayonnais*, il y a beaucoup de déchets, de fautes techniques, il y a des complicités qui ne sont pas là parce que toutes les équipes ont, ou un niveau de forme ou un niveau d'absents, vraiment handicapant. Et c'est ce qui rend l'arrivée de Castres menaçante. On affronte une équipe qui est quasiment la même que celle qui a joué toute la saison dernière. On sait que ça va être un adversaire redoutable, on sait qu'on est sous pression, on sait qu'on est en danger ici à Chaban mais on sait aussi qu'on doit mieux faire. Et ça, ça dépend de nous.*"

Pour corriger sa copie, l'équipe girondine pourra compter sur le soutien d'environ 22 000 supporters alors que le club vient de battre son record d'abonnés . "Ce qu'on attend des joueurs, conclut Yannick Bru, c'est de vraiment mériter le soutien du public, de leur donner une bonne idée de ce qu'on va être cette année, dès cette première à Chaban."