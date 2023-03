Top 14 : l'UBB doit retrouver la clé à Brive

Neuf points, c'est le maigre butin bordelais à l'extérieur. Un succès à La Rochelle, un nul à Clermont et quelques bonus défensifs glanés ça ou là... Preuve que le Top 14 est plus dense que jamais. Preuve aussi que l'Union peine à retrouver la flamme des trois premières saisons de l'ère Urios où elle était devenue une équipe redoutable et redoutée en déplacement. Notamment la dernière avec six succès.

Malgré son retour dans le Top 6, l'UBB sait qu'un sans faute à Chaban-Delmas jusqu'en fin de saison ne suffira pas. Et qu'il va donc falloir vite retrouver la recette malgré un calendrier complique (Brive, Racing, Toulouse, Toulon).

A Brive, dans un stade hostile face à un adversaire qui joue sa peau, l'Union va devoir avoir les nerfs solides. Elle peut s'appuyer sur sa défense, sa discipline et sa forme physique, qui sont ses atouts du moment. Mais il faudra qu'elle gagne en maîtrise et en efficacité.

"Ne jamais donner à manger à l'adversaire"

"Le fait d'être consistant nous a manqué sur certains matches, avoue le capitaine Mahamadou Diaby. Le fait de mal finir les matches aussi. On sait qu'à l'extérieur, si on leur donne le moindre espoir de revenir, les équipes se galvanisent avec leur public. On n'a pas su tuer les matches qu'on avait à portée de main."

Le capitaine de l'UBB Mahamadou Diaby appelle à plus de constance à l'extérieur. © Radio France - Justine Hamon

Et récemment encore à Castres où elle a mené 12-0, au Stade Français où elle a manqué la balle de match. La rencontre à Brive rappelle étrangement celle livrée et perdue en juin dernier à Perpignan, défaite qui avait privé l'UBB d'un billet direct pour les demi-finales. Une leçon qu'a rappelée cette semaine à son groupe l'entraîneur Frédéric Charrier.

"C'est le vécu d'une équipe qui compte dans la construction d'un collectif. C'est vrai que ce qui s'est passé l'année dernier, même si c'était douloureux pour le moment, doit nous servir aujourd'hui. On sait que Brive va répondre présent pendant 80 minutes. L'entame sera importante, il ne faudra jamais sortir du match. Ne jamais donner à manger à l'adversaire, ça c'est important."

Une équipe type sur le papier ainsi que le retour aux affaire du tandem Lucu / Jalibert doivent apporter de la sérénité et de la confiance à l'équipe. A condition que l'Union réalise un match accompli collectivement. Celui après lequel elle court depuis fin décembre et sa victoire à La Rochelle.