Top 14 : l'UBB entame "un mois de vérité" au Racing 92

"A aucun moment on a parlé de Toulouse". Pour Christophe Urios et son équipe, à chaque weekend suffit sa peine. Avant de défier le champion de France et d'Europe, de se "farcir" Leicester et les Scarlets en Champions Cup puis de se rendre à Mayrol affronter Toulon pour finir l'année, l'UBB se concentre sur son déplacement au Racing 92.

C'est quand c'est dur que les durs avancent

"C'est quand c'est dur que les durs avancent" explique l'arrière Romain Buros, reprenant une formule chère à son manageur. Manageur qui sait que les semaines qui arrivent en diront plus sur la capacité de l'Union à poursuivre sur sa belle dynamique.

"C'est un match de reprise, on a besoin d'avoir une équipe solide, debout" explique Christophe Urios. Exactement ce qui avait manqué il y a trois semaines à La Rochelle (26-3) où l'Union n'avait pas su faire face collectivement.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ce dimanche, c'est un peu le même type de défi qui l'attend. Match à l'extérieur, chez un concurrent direct, qui a déjà perdu chez lui et qui reste sur une copie ratée (12-10) à Brive.

"On va avoir une équipe revancharde, poursuit le manageur, ils ont probablement un classement qui ne les satisfait pas, ils ont rentré leurs internationaux... Donc il va falloir qu'on soit capable de monter notre curseur et d'être une équipe. C'est notre force et on a besoin de retrouver ça."

En dehors de l'ouvreur Matthieu Jalibert et de l'Argentin Guido Petti qui sont en vacances cette semaine, l'UBB alignera ses internationaux. Woki, Moefana, Buros et Cordero d'entrée, Lucu et Tameifuna sur le banc. Pour tenter de s'imposer pour la troisième année consécutive sur le synthétique de l'Arena.

Les compos

Racing 92 : Beale - Thomas, Vakatawa, Fickou, D.Taofifenua - (o) Russell (m) Machenaud - Chouzenoux, Tanga, Diallo - Moreaux, Jones - Colombe, Chat, Kolingar.

Remplaçants : Baubigny, Gogigashvili, Hemery, Lauret, Gibert, Chavancy, Imhoff, Gomes Sa.

UBB : Buros - Cordero, Seuteni, Moefana, Lam - (o) Trinh-Duc (m) Lesgourgues - Diaby, Picamoles, Woki - Jolmes, Douglas - Cobilas, Lamothe, Paiva.

Remplaçants : Dimcheff, Kaulashvili, Roussel, Vergnes-Taillefer, Lucu, Dubié, Ducuing, Tameifuna.

Racing 92-UBB, match à vivre en intégralité sur France Bleu Gironde et francebleu.fr à partir de 20h30 avec Arnaud Carré et Erwan Chassin.