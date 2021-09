Top 14 : l'UBB est "prêt" pour la reprise face à Biarritz, selon Christophe Urios

C'est un match qui sent la poudre. L'Union Bordeaux Bègles se déplace ce samedi 4 août sur la pelouse de Biarritz, promu après sept ans de purgatoire en Pro D2, pour la première journée de Top 14. Après 18 mois sans match dans un stade plein, les joueurs de Christophe Urios devraient être accueillis dans un Aguilera chauffé à blanc. "Ça va être révélateur de notre équipe. On veut montrer qu'on n'est pas juste bons quand il n'y a pas de pression, et qu'on est capables de se déplacer et faire de bonnes choses comme l'année dernière, malgré un public chaud bouillant", explique Jefferson Poirot, le pilier et capitaine bordelais.

La saison dernière, exceptionnelle pour le club, l'Union s'était notamment imposé à Clermont, Castres ou encore sur le terrain du Racing 92. Un parcours ponctué par trois demi-finales, qui a "changé quelque chose" dans l'équipe selon Mahamadou Diaby. "Le groupe est plus mature, on sait vraiment ce qu'on veut faire, c'est très marquant pour moi qui vient juste de revenir. Ça nous donne encore plus faim et on se doit de confirmer ces choses-là, sinon tout ce qu'on aura fait n'aura servi à rien", continue le troisième ligne, longtemps blessé l'année dernière après une rupture du tendon d'Achille.

Quand tu redémarres une saison, il y a toujours une part d'inconnu - Christophe Urios

Pour autant, Christophe Urios refuse de dire que cette reprise du championnat va se faire sur la continuité de la très bonne saison dernière : "Y'a eu les vacances, la reprise, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas non plus la continuité des matchs de préparation parce que c'est autre chose. C'est toujours pareil, quand tu redémarres une saison, il y a une part d'inconnu. Est-ce que tu t'es bien préparé ou non ? Nous on a le sentiment d'avoir coché les cases qu'on avait envie de cocher, mais est-ce que ce sera suffisant ? On redémarre un voyage."

Lesgargues-Jalibert en charnière, Moefana sur l'aile

Le manager girondin se méfie d'ailleurs de l'équipe basque. "On sait où on met les pieds. C'est un promu qui se prépare pour cette rencontre depuis leur remontée, pour eux on est l'adversaire idéal. C'est une équipe de combat qui va nous mettre de la pression au sol, qui joue bien au rugby. Nous sommes prévenus et nous seront prêts", détaille l'ancien coach de Castres et Oyonnax.

Christophe Urios n'a pas chamboulé son XV de départ. Quatre changement par rapport au dernier match de préparation à Pau : Moefana sera sur l'aile droite à la place de Massé, Seuteni remplace Lamerat au centre, à côté d'Uberti. Jolmes supplée Roussel en deuxième ligne, et Kaulashvili sera à la place de Cobilas au poste de pilier droit. La charnière Lesgargues-Jalibert est reconduite.

Aucune recrue ne va démarrer la rencontre. Roussel, Vergnes et Trinh-Duc seront sur le banc. L'Italien Mori ne sera lui pas du voyage, il s'était fait une entorse au genou lors du premier match de préparation le 20 août dernier face à... Biarritz (victoire girondine 28-7 à Lille).

La composition de l'Union Bordeaux Bègles

La composition du Biarritz Olympique

