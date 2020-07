Top 14 : l'UBB et l'art du rebond

La question taraude Christophe Urios depuis le 30 avril, date où la décision a été prise d'arrêter le Top 14 au sommet duquel trônait l'UBB. Comment rebondir ?

Le manager général a eu le temps de la réflexion et a décidé de bâtir la saison à venir sur ce thème du rebond. Pas question de pleurnicher, son Union doit se relever et repartir au combat. Une envie apparemment palpable depuis la reprise.

Après avoir arrêté sa carrière internationale, le capitaine Jefferson Poirot sera à l'UBB à plein temps. © Radio France - Justine Hamon

"On le sent, admet le capitaine Jefferson Poirot, on le voit dans certains contacts. Les coaches n'arrivent pas trop à nous modérer. On ne s'est pas endormi, je pense que tout le monde a fait de gros efforts pendant le confinement. On est vite revenu à un bon niveau physique et on sent que sur le rugby, on arrive à se remettre sur les bases de l'an dernier : vitesse, intensité et beaucoup d'engagement."

La carte de la puissance

Ce combat, l'équipe girondine l'aborde avec quelques certitudes nées d'un dernier exercice où elle a gagné en volume et en confiance. Et avec un effectif qui a peu bougé (sept arrivées pour huit départs).

Si l'UBB a perdu des éléments importants comme le centre Semi Radradra (Bristol), le talonneur Adrien Pelissié (Clermont), le pilier Peni Ravai (Clermont) ou l'ailier Blair Connor (arrêt), elle a opté pour un recrutement qualitatif avec l'objectif de gagner encore en puissance.

Le talonneur sud-africain Joseph Dweba (Cheetahs), le pilier tongien Ben Tameifuna (Racing 92) et le deuxième ligne international argentin Guido Petti (Jaguares) vont densifier le cinq de devant.

Après cinq saisons au Racing 92, Ben Tameifuna arrive en Gironde. © Radio France - Arnaud Carré

Car si l'Union va devoir conserver son état d'esprit et son jeu de mouvement tourné vers l'attaque, elle sait aussi qu'elle sera plus attendue par ses adversaires et qu'elle devra donc faire évoluer son jeu.

Réunis depuis le 2 juin, d'abord par petits groupes puis tous ensemble, le groupe va monter en régime à partir du 13 juillet avec les traditionnels "Bacchus" chers à Christophe Urios puis trois matches de préparation face à Biarritz (14/7), Clermont (22/7) et Bayonne (28/7).

Comme l'an dernier où elle avait démarré en trombe, l'UBB espère être prête les 5 et 12 septembre pour les deux premières journées de Top 14 suivies par la réception d'Edimbourg en quart de finale de la Challenge Cup.