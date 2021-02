Top 14 : l'UBB étouffe et distance le Stade Français (44-6)

"On n'a pas fait un match dégueulasse non plus". Le troisième ligne Marco Tauleigne résume l'état d'esprit d'une Union qui a remporté une victoire précieuse face à un concurrent direct mais qui est un peu restée sur sa faim.

Très rapidement devant après un quart d'heure (16-0), l'UBB n'a pu garder le rythme même si un coup d'accélérateur au retour des vestiaires avec deux essais de Ben Botica et Ben Lam et une grosse activité défensive lui ont permis de ne jamais trembler face à un Stade Français à court d'arguments.

Ben Botica tient la boutique

"On n'a pas réussi à lancer le jeu comme on voulait le faire, regrette le troisième ligne. Après, on ne va pas se plaindre, il y a les cinq points. Mais il y a encore du boulot."

Avec un Ben Botica, auteur de 27 points quinze jours après ses échecs au pied à Clermont, l'Union a tout de même su construire sa victoire avec intelligence. Pas évident au sortir d'une semaine de vacances.

Impeccable au pied, Ben Botica a aussi inscrit son premier essai sous le maillot girondin. © Radio France - Justine Hamon

"C'était un match propre, apprécie Christophe Urios, un bon match de reprise. On a joué un Stade Français diminué, en difficulté. Mais je suis satisfait de l''état d'esprit du groupe, du match et de la semaine. On se prépare pour progresser, pour chercher à être meilleur."

En attendant de se déplacer à Brive avec un peu plus d'essence dans le moteur, l'UBB réalise une excellent opération comptable et compte désormais neuf points d'avance sur son adversaire du jour. Pas mal pour une reprise.

Les réactions