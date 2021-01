Top 14 : l'UBB freinée par Clermont (16-16)

L'Union Bordeaux-Bègles, trop indisciplinée et pas assez pragmatique, a concédé le nul face à l'ASM ce samedi. Elle se hisse à la 5ème place mais perd deux points précieux dans la course à la qualification.

L'UBB va pouvoir se repasser le film d'un match qu'elle n'a pas su gagner pour de multiples raisons. Et qui va lui laisser des regrets.

D'abord parce qu'elle n'a pas su être assez efficace dans la zone de marque. Car si Maxime Lamothe a concrétisé un ballon porté (7-0, 15ème), elle a vu deux autres essais logiquement refusés par l'arbitre.

Face à une équipe clermontoise agressive et dense mais en grande souffrance dans le secteur de la touche, l'UBB a manqué le coche en première période. Et a même pris un essai en double supériorité numérique après les cartons reçus par Peceli Yato et Adrien Pélissié.

"On leur donne ce premier essai où on est à 15 contre 13, peste le manageur Christophe Urios. On défend très mal, je ne sais pas ce qu'on fout et on se fait prendre. Ca ça me gonfle."

Maxime Lamothe, auteur du seul essai girondin. © Radio France - Justine Hamon

Ensuite parce qu'elle est retombée dans les travers de l'indiscipline. Avec des fautes évitables qui ont permis à l'ASM de rester dans le match et d'aller chercher le nul à 5 minutes de la fin sur une pénalité lointaine de Jean-Pascal Barraque (16-16, 75ème).

Indiscipline et manque de maîtrise

"On leur a donné trop de points, regrette le demi de mêlée Maxime Lucu. La stratégie était bonne mais ces fautes bêtes sont dommageables parce que derrière ils ont des gros buteurs et ça fait mouche. On fait énormément de faute ces dernières semaines et il faut qu'on arrive à progresser et grandir."

Enfin parce qu'elle n'a pas su construire sa victoire comme elle l'avait fait face à Toulon puis Lyon. Pas assez de jeu direct à l'image d'un dernière action où malgré son avancée sur les pick and go, elle a écarté trop vite un ballon qui aurait pu être celui de la gagne.

Romain Buros, l'un des rares à avoir déchiré le rideau défensif auvergnat. © Radio France - Justine Hamon

"Des matchs serrés comme ça, il faut les gagner +3, +3, +3, rappelle Christophe Urios. Je n'est sûrement pas assez insisté là-dessus. A l'image de la dernière pénaltouche où on manque d'humilité. Qu'est ce qu'on fait ? C'est un match qu'on n'a pas su gagner et qui me gonfle."

La semaine s'annonce studieuse car si elle vient tout de même de prendre onze points face à trois adversaires directs, ce qui lui permet de se hisser à la 5ème place, l'UBB fait une mauvaise opération avant de se rendre samedi prochain au Racing 92 et de retrouver le weekend suivant les Clermontois au stade Michelin.

Les réactions