Après une victoire à Agen qui lui assure sans doute une fin de saison sans risques ni enjeux, l'Union Bordeaux-Bègles ouvre ce samedi (14h45) à La Rochelle la 22ème journée de Top 14 et compte sur un moral à la hausse et le retour de ses internationaux, tous titulaires, pour y faire bonne figure.

Le 23 décembre, à l'issue d'une semaine polluée par les rumeurs insistantes du départ de Jacques Brunel, l'UBB s'offrait le leader rochelais (29-19), conservait son invincibilité à domicile et son statut de candidat crédible au Top 6.

Trois mois plus tard, l'ancien manageur vient de boucler son premier Tournoi à la tête du XV de France et l'Union retrouve les Rochelais sans autre prétention que d'aller les taquiner.

Avec treize points points de retard sur leur adversaire, sixième, et autant d'avance sur le barragiste, Oyonnax, les Girondins vont en effet devoir trouver des sources de motivation pour les cinq matches qu'il leur reste à jouer.

Les quatre mousquetaires du XV de France titularisés

"Plus rien à jouer, oui et non, nuance le pilier Jefferson Poirot. _On a quand même notre honneur, on n'a pas gagné à la maison depuis longtemps (ndlr : trois défaites de rang avant de recevoir Pau le 7 avril), il reste aussi à se faire plaisir et là c'est un derby donc c'est super à jouer._"

Jefferson Poirot n'a plus porté le maillot de l'UBB depuis le 6 janvier. © Radio France - Justine Hamon

L'enthousiasme des internationaux, palpable cette semaine à l'entraînement, sera-t-il contagieux auprès de coéquipiers qui ont mis fin à Agen (10-15) à une longue période de doute ? L'entraîneur des avants Jeremy Davidson l'espère. "Ça donne encore plus d'enthousiasme pour bien finir cette saison. On a perdu des matches à notre portée. C'est à nous de prouver dans ces cinq derniers matches, qu'on peut construire dessus et grandir ensemble. On n'est pas juste là pour finir et avoir les vacances."

L'UBB n'a de toutes façons pas intérêt à arriver en tongs sur la pelouse de Marcel Deflandre où l'attend un Stade Rochelais qui a mis fin à quatre défaites de rang en battant Lyon (19-15) et qui ne peut se permettre de perdre des points à domicile avant de basculer vers son quart de finale de Champions Cup à Llanelli.

En avril dernier, l'UBB s'était inclinée au stade Marcel Deflandre (16-5). © Radio France - Justine Hamon

"La Rochelle c'est compliqué de les battre chez eux, rappelle Jefferson Poirot, c'est compliqué de les battre même quand on les reçoit donc on sait que ce sont toujours des matches à très haute intensité, c'est du niveau international. A nous de faire attention, d'être bien en place parce que sinon ça peut aller très vite."

Le staff a décidé de titulariser son quatuor international (Poirot, Pelissié, Tauleigne, Serin) mais aussi Cameron Woki, très en vue avec l'équipe de France des moins de 20 ans. A noter qu'en l'absence de Luke Jones et Cyril Cazeaux, c'est Loann Goujon qui épaulera Jandre Marais en deuxième ligne.

Les compos

Stade Rochelais : Bouldoire - Retière, Doumayrou, Aguillon, Barry - Sinzelle (o) Kerr-Barlow (m) - Kieft, Amosa, Gourdon - Barrow, Sazy - Atonio, Bourgarit, Priso.

Remplaçants : Forbes, Tufele, Lamboley, Alldritt, Balès, Lamb, Rattez, Boughanmi.

UBB : Ducuing - Fidow, Dubié, Lonca, Connor - Schoeman (o) Serin (m) - Woki, Houston, Tauleigne - Marais, Goujon - Cobilas, Pelissié, Poirot.

Remplaçants : Dufour, Taofifenua, Gayraud, Kamikamica, Frisby, Hickey, Naqalevu, Ravai.

Le programme de la 22ème journée

Le classement du top 14