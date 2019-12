Top 14 : l'UBB joint le geste à la parole

Bordeaux, France

"Ce n'est pas à moi que vous allez faire croire qu'à la dixième journée on est qualifié." Le président Laurent Marti a assez déchanté pour crier victoire. Mais dans la zone mixte de l'Arena, il savoure le succès au Racing, le premier en neuf tentatives en terre francilienne. Un rendez-vous que l'équipe avait coché et où elle a répondu présent. Le demi de mêlée Yann Lesgourgues .

"On s'était dit qu'on voulait gagner ici, rappelle le demi de mêlée Yann Lesgourgues, on l'a fait donc ce match va vraiment compter."

L'UBB s'envoie un message

A défaut d'envoyer un message à ses adversaires dans un Top 14 qui est un vrai marathon, l'UBB s'est envoyé un message à elle même explique l'ouvreur Matthieu Jalibert, la main droite meurtrie par le combat, et qui se souvient qu'après avoir mené à la pause en mars dernier à l'Arena, l'Union avait explosé (45-27).

Matthieu Jalibert, leader d'attaque d'une UBB transformée. © Radio France - Justine Hamon

"L'année dernière, je pense qu'on n'y croyait pas suffisamment dans les moments forts. On s'est prouvé à nous mêmes qu'on était capable de faire des gros matches et de venir gagner chez des prétendants au Top 6."

Et elle est sans doute là la principale nouveauté. Dans un cadre très précis, l'équipe, bonifiée par un recrutement judicieux, est en train de se transformer. Le manageur Christophe Urios raconte la métamorphose. "Quand on a fait le bilan à la fin de la saison dernière avec les joueurs, quand je leur ai demandé pourquoi vous n'y arrivez pas, il y en a un qui m'a noté : 'on est à des années lumière entre ce qu'on dit et ce qu'on fait'. Aujourd’hui on a montré qu'on était capable de dire les choses et de les appliquer."

L'UBB joint donc enfin le geste à la parole, elle avance, s'occupe d'elle, et creuse déjà des écarts. Après dix journées elle a quasiment fait la moitié du chemin comptable vers une première qualification en phase finale.