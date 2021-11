Top 14 : l'UBB, leader en danger

Avec 33 point au compteur, l'UBB est en avance sur son tableau de marche. Mais pas question de galvauder le derby de l'Atlantique. Même quand il précède dix jours de vacances.

En ouverture de la 10ème journée, l'Union retrouve un adversaire qui lui avait fait des misères la saison passée en s'imposant largement à deux reprises.

L'année dernière, on avait beaucoup de bonnes paroles dans le vestiaire et à la sortie on a fait un Flamby - Christophe Urios

"L'année dernière, ils marchaient sur l'eau, rappelle Christophe Urios. On s'est trompé deux fois. Quand on était allé là-bas, on n'était pas au top, mentalement on n'était pas une vraie équipe. Quand on les a reçus ici, on s'est fait écraser par une équipe qui était trois fois meilleure que nous. On avait été des petits garçons. On va voir si on a progressé mentalement. C'est un bon rendez-vous pour ça. L'année dernière, on avait beaucoup de bonnes paroles dans le vestiaire et à la sortie on a fait un Flamby..."

Une dizaine d'absents

Le manageur espère que son équipe sera cette fois actrice du derby face à des Rochelais en manque de points et sans doute remontés après leur défaite inattendue (22-13) à Perpignan. "On n'avait pas su faire face à leur jeu frontal, à leur puissance physique, à leur envie, avoue le capitaine Mahamadou Diaby. Et l'envie c'est la base. Si on n'a pas ça, on part vers une déconvenue, évidemment."

Louis Picamoles revient en troisième ligne. © Radio France - Justine Hamon

L'Union va donc devoir faire corps d'autant qu'elle sera privée de sept internationaux (Jalibert, Woki, Lucu, Petti, Cordero, Tameifuna, Mori) et de quatre joueurs cadres actuellement blessés (Poirot, Cazeaux, Marais, Lamerat). Le staff a effectué six changements dans son XV de départ en intégrant Thierry Paiva et Romain Buros, libérés par le XV de France mercredi. Louis Picamoles revient en troisième ligne alors que François Trinh-Duc, décisif face à l'ASM, est titulaire à l'ouverture.

Le centre international Yoram Moefana s'assoit sur un banc rajeuni avec trois joueurs (Enzo Baggiani, Mateo Garcia, Gatien Massé) qui pourraient vivre leur baptême du feu en Top 14.

Les compos

ASR : Leyds - Rhule, Sinzelle, Botia, Favre - West (o) Kerr-Barlow (m) - Gourdon, Vito, Liebenberg - Picquette, Sazy - Atonio, Bourgarit, Priso.

Remplaçants : Lagrange, Wardi, Lavault, Pa.Boudehent, Le Bail, Retière, Pi.Boudehent, Herrera.

UBB : Ducuing - Buros, Dubié, Seuteni, Lam - Trinh-Duc (o) Lesgourgues (m) - Diaby, Picamoles, Roumat - Jolmes, Douglas - Kaulashvili, Maynadier, Paiva.

Remplaçants : Lamothe, Baggiani, Roussel, Vergnes-Taillefer, Garcia, Moefana, Massé, Cobilas.

La Rochelle-UBB, match à vivre en intégralité sur France Bleu Gironde et francebleu.fr à partir de 20h30.