Top 14 : l'UBB n'a pas le choix face à Brive

Dans une saison, il y a des moments où il ne faut pas se rater. Cet UBB-Brive appartient à la catégorie des matchs bascule. Un vrai match à pression, ce qui n'est pas pour déplaire au 3ème ligne Mahamadou Diaby.

"Ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Des fois cette pression peut faire qu'on arrive à se dépasser, à se transcender. Je ne vois pas ça d'un mauvais œil notamment au vu de la semaine qu'on a passée. Cette pression nous a permis de faire des entraînements de qualité. Tout le monde est très concentré. C'est mieux comme ça."

Lancer correctement la pièce

Toute la semaine, l'UBB a essayé de positiver sur les bonnes choses montrées au stade Aimé Giral, de soigner une conquête souffreteuse à Perpignan et de se concentrer sur son efficacité offensive. Elle a aussi rappelé quelques papas pour apporter vécu et sérénité au collectif à l'image du pilier Vadim Cobilas, du deuxième ligne Cyril Cazeaux ou encore du centre Rémi Lamerat.

"Ce sont des contextes où avec l'âge et l'expérience, explique l'ancien Clermontois, c'est du déjà vu. Je ne suis pas perturbé plus que ça. On sait aussi le rôle des leaders dans ces moments un peu compliqués. Je vais déjà essayer de m'attacher à bien remplir mon rôle et puis de montrer l'exemple sur le terrain pour ne pas avoir de grands discours à faire. Montrer ma volonté, mon engagement pour renouer avec la victoire et remettre le club sur de bons rails."

Avec 175 matchs de Top 14 sous les crampons, Rémi Lamerat en a vu d'autres. © Radio France - Justine Hamon

Le centre, qui remplace Yoram Moefana blessé, espère que l'équipe girondine va retrouver sa rage de vaincre pour se mettre plus vite à l'abri et ne pas jouer ses fin de matchs à pile ou face. "C'est quelque chose qu'il faut avoir en nous si on veut s'inscrire dans le haut niveau dans ce championnat aussi féroce. Si la pièce tombe du mauvais côté, c'est sûrement que, de la façon dont on la lance, on se donne moins de chances."

Face à une équipe briviste en perdition, qui n'a marqué que 12 points au pied lors de ses quatre derniers déplacements, l'Union n'aura aucune excuse. Il est grand temps pour elle de reprendre le fil de sa saison.