Top 14 : l'UBB rate sa sortie face à Toulon (13-26)

Pour son dernier match de la saison à domicile, l'Union Bordeaux-Bègles s'est inclinée au Matmut Atlantique face au RCT. Le club n'a plus aucune chance d'accéder aux phases finales.

L'UBB n'a pas réussi à préserver son invincibilité au Matmut Atlantique cette saison. Après un nul face à Clermont (23-23) et un victoire contre Toulouse (20-11), les joueurs de Jacques Brunel se sont inclinés sans qu'il y ait grand chose à redire face au RCT. Guirado (11e) et Gill (74e) ont inscrit les essais toulonnais, Jean-Marcellin Buttin celui de l'honneur pour l'UBB (80e).

L'Union battue dans tous les secteurs

L'agressivité toulonnaise dans les premières minutes a rapidement mis en difficulté l'Union. Particulièrement féroces en défense Nonu, Vermeulen et consorts ont aussi su profiter des erreurs de l'UBB pour marquer grâce au Gallois Leigh Halfpenny.

En plus de cela l'Union a cafouillé plusieurs ballons importants en touche, et la mêlée a parfois été chahutée. Un manque de précision global rédhibitoire face à des Toulonnais venus pour conforter leur place dans le top 6.

Les partants fêtés

L'UBB reste donc 11e et ne pourra donc pas accéder aux phases finales cette année encore. L'espoir était très mince, il s'est définitivement envolé. C'est la quatrième défaite de la saison à domicile après celles face à Montpellier, Pau et Castres (plus un match nul contre Clermont), trop pour exister dans un championnat extrêmement serré. Le déplacement au Racing 92 la semaine prochaine n'aura donc comme seul enjeu celui de faire tomber le champion de France pour finir à la meilleure place possible.