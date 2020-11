TOP 14 : L'UBB remporte sa première victoire à l'extérieur cette saison au bout du suspense à Castres 30 - 29

L'UBB était en quête d'une victoire à l'extérieur et d'un match de caractère, c'est chose faite ce soir avec une victoire à la sirène 30 - 29 à Castres.

Il fallait avoir le cœur bien accroché ce soir au stade Pierre-Fabre. A Castres, l'UBB voulait se prouver qu'elle avait du caractère, et du caractère elle en a eu dans cette rencontre haletante et intense où les deux équipes ne se sont pratiquement jamais quittées d'une semelle au score (9 - 9 à la mi-temps). Menés 29 - 25 à moins de 5 minutes de la fin du match, les joueurs de Christophe Urios ont trouvé les ressources et le courage nécessaires pour s'offrir le chemin de la terre promise avec Afa Amosa après la sirène. Victoire 30 - 29.

L'UBB enchaîne là sa 3ème victoire consécutive avant son déplacement au stade français samedi prochain pour la mise à jour du calendrier du Top 14.