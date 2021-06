Top 14 : l'UBB repasse au "révélateur" toulousain

Ca fait dix ans maintenant que les deux clubs se côtoient en TOP 14, dix ans où les victoires girondines ont mis du temps à venir.

"Toulouse, c'est une équipe qui a compté dans les points de passage de la construction du club, explique le capitaine Jefferson Poirot. C'est une équipe qu'on ne battait pas beaucoup au début. Maintenant, on est capable de les battre. On veut les regarder les yeux dans les yeux. On est à l'aube de ces phases finales, comme eux, et avant peut-être les retrouver un peu plus loin, c'est bien de repasser au révélateur de Toulouse et de voir où on en est. "

La question d'une impasse sur un rendez-vous finalement sans grand enjeu côté girondin, si ce n'est d'accéder à la 3ème place, ne s'est jamais posée assure le demi de mêlée Maxime Lucu. "Jouer à 50% c'est risquer de se blesser, de perdre en confiance donc c'est hyper important de faire un bon match pour la suite."

Un mois après le revers frustrant (21-9) à Ernest-Wallon en demi-finale de Champions Cup, l'Union espère avoir suffisamment appris pour être capable de faire basculer ce type de match de son côté.

L'UBB lorgne sur ses premières phases finales en championnat. © Radio France - Justine Hamon

"Si on veut rivaliser avec les meilleurs sur ce genre de rendez-vous, avoue l'entraîneur des arrières Frédéric Charrier, _il faut qu'on apprenne vite. Ce qui s'est passé à Bristol (ndlr : en demi-finale de Challenge Cup), ce qui s'est passé à Toulouse, ça doit nous permettre de grandir et de franchir encore un pallier._"

"Ce groupe là veut aller plus loin, il a de l'appétit, poursuit Maxime Lucu. Gagner face à Toulouse, le champion d'Europe en titre, c'est top pour la confiance et pour bien préparer le quart de finale de la semaine prochaine".

Une victoire de prestige face à la référence actuelle serait la meilleure rampe de lancement pour essayer d’aller toucher les étoiles.

UBB - Toulouse, match à vivre en intégralité ce samedi sur France Bleu Gironde et francebleu.fr à partir de 20h30.