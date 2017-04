Top 14 : L'UBB s'offre une victoire à Brive et se relance (22-19)

Comme prévu, l'Union Bordeaux-Bègles a dû répondre à un énorme combat imposé par le CA Brive pour finir par s'imposer en Corrèze... Et se laisser le droit de continuer à croire aux phases finales.

L'Union Bordeaux-Bègles avait résisté une mi-temps à La Rochelle, elle a cette fois-ci réussi à tenir bon jusqu'au-delà de la sirène à Amédée-Domenech pour s'imposer. C'est Hugh Chalmers qui a inscrit le premier essai du match (16e) rapidement imité par Jayden Spence (23e). Brive a répondu par Ribes (48e), et c'est Nans Ducuing (67e) qui a inscrit le dernier essai, important pour la fin de saison de l'Union.

L'UBB répond à la force briviste

Bordeaux-Bègles a maîtrisé son entame, en témoigne cette première séquence de possession de près de deux minutes dès le coup d'envoi. Incisifs en défense, à l'aise dans leur jeu de mouvement, les joueurs de Jacques Brunel ont beaucoup perturbé les intentions brivistes.

Le pack a notamment su répondre au défi imposé par son homologue. La mêlée girondine a plusieurs fois été récompensée en première période, et l'Union a bonifié chacun de ses ballons, en partie grâce à un jeu de mouvement retrouvé. Un homme l'illustre : Hugh Chalmers, troisième ligne de rupture à la pointe du combat mais toujours au soutien, disponible en bout de ligne pour le premier essai. Le deuxième essai est l'oeuvre d'une combinaison parfaitement exécutée par Baptiste Serin et Jayden Spence.

Jayden Spence a inscrit le deuxième essai de l'UBB. © Radio France - Justine Hamon

Et la dynamique s'inversa...

Visiblement vexés d'être menés 17-6 à la pause, les joueurs du CAB n'ont pas tardé à réagir, poussant encore un peu plus le curseur de l’agressivité. Totalement maîtres des rucks et de nouveaux dominateurs en mêlée fermée, les Brivistes ont refait leur retard et même repris la tête (19-17 à la 61e) grâce à un essai de Ribes et la botte toujours aussi sûre de Gaëtan Germain. Bordeaux-Bègles alors au plus mal s'est finalement relancé grâce à un essai collectif brillant conclut en bout de ligne par Nans Ducuing. Ensuite il a fallu tenir, plus de deux minutes après la sirène, résister aux derniers assauts brivistes pour savourer une interception sur sa ligne de Goujon et une victoire précieuse pour l'Union.

Ce succès valide l'état d'esprit retrouvé de l'UBB ces dernières semaines, il valide aussi certains choix comme celui de maintenir Baptiste Serin à l'ouverture puisqu'il a encore été très bon. Il reste maintenant deux matchs à l'UBB et pas des moindres – réception de Toulon et déplacement au Racing 92 – pour tenter de conserver cette 7e place, et peut-être disputer encore une fois la Champions Cup.