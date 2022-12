Top 14 : l’UBB retrouve le sourire avec une victoire bonifiée face à Brive (33-13)

Jalibert et Dubié ont inscrit tous les deux un essai face à Brive.

Contrat rempli pour l’UBB ! Ce samedi, l’Union Bordeaux-Bègles s’impose avec le bonus offensif face à Brive (33-13) lors de la 12e journée de Top 14. Une victoire construire tout au long des 80 minutes par les joueurs du duo Charrier-Laïrle grâce à une belle animation offensive et une défense de fer. Ce cinquième succès de la saison permet aux Bordelais de remonter provisoirement à la 8e place du championnat.

Une UBB jamais inquiétée

Et c'est à l'usure que les coéquipiers de Matthieu Jalibert ont finalement eu raison du dernier de la classe, le CAB. Si dans un premier temps, l'UBB a eu du mal à se détacher au score (13-6, 40e), la seconde mi-temps ne fut qu'un cavalier seul avec à la clé, trois nouveaux essais de Jalibert, Diaby et Tambwe, après celui de Dubié dans le premier acte. Le demi d'ouverture international a encore guidé son équipe derrière un pack très solide tout au long de la rencontre malgré les sorties prématurées sur blessure de Bochaton et Poirot.

La touche, gros point noir de la semaine dernière, va un peu mieux avec de nombreux lancers à l'ancienne, sans sauter. Ce n'est pas très esthétique mais terriblement efficace quand les choses ne vont pas au mieux. L'UBB a aussi pu s'appuyer sur une très grosse défense et des Brivistes indisciplinés pour se mettre continuellement dans l'avancée. Que ce soit en deuxième ou troisième ligne, la puissance d'un Jandre Marais a fait très mal au CAB au cœur du terrain.

Willis, le nouveau tracteur

Et que dire de l'entrée de Tom Willis ! Percutant, tranchant, le troisième ligne anglais a parfaitement supplée Bochaton dès la 25e minute de jeu. Déjà plutôt convaincant pour sa première sortie à Perpignan, la nouvelle recrue de l'UBB confirme tout son potentiel. Il rappelle dans un certain style un Louis Picamoles. Gros porteur de balle, il permet à toute son équipe de mettre la marche avant. Le garçon semble en plus déjà très bien intégré à l'image de sa joie avec Mahamoudou Diaby sur l'essai de ce dernier.

Comme dirait l'autre, Tom Willis ne donne pas sa part aux chiens, et tant mieux pour l'Union Bordeaux-Bègles étant donné le nombre de blessés en troisième ligne (Bochaton, Vergnes-Taillefer, Petti, etc). Pour conclure son énorme match, il aurait mérité que Madosh Tambwe l'envoie à l'essai plutôt que de la jouer tout seul. Mais ce n'est que partie remise. Tom Willis finira bien par y aller rapidement grâce à sa puissance et ça sera sûrement tout seul comme un grand.

