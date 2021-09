Top 14 : l'UBB retrouve son public et ses internationaux face au Stade Français

C'est un samedi de retrouvailles. Finie la question des jauges. L'UBB va retrouver ses supporters, plus de 20000 personnes sont attendues à Chaban-Delmas, "Ça va faire énormément de plaisir, reconnaît le demi de mêlée Maxime Lucu. Chaban vide... Ça va faire du bien de retrouver ce monde-là. Il faut profiter du moment et se servir de ça pour les rendre heureux et communier avec eux à la fin."

On a envie de bien commencer l'aventure après-Covid avec eux - Jefferson Poirot

Retrouvailles aussi avec les trois internationaux partis cet été avec le XV de France en Australie. La science de combat du deuxième ligne Cyril Cazeaux et l'abattage du troisième ligne Cameron Woki vont densifier un pack qui a paru un peu tendre à Aguilera. Et Romain Buros, aligné à l'aile, va apporter à son punch la ligne de trois quarts. Le pilier Ben Tameifuna commencera sa saison sur le banc des remplaçants.

Après un été en bleu, Romain Buros a faim de ballons. © Radio France - Justine Hamon

Retrouvailles enfin avec elle-même. Hors sujet à Biarritz, l'Union doit retrouver les valeurs qui lui ont permis de s'offrir trois demi-finales la saison passée. "On s'est dit qu'il fallait reprendre confiance en nous, explique Lucu, reprendre confiance en notre système de jeu. Pourquoi en un été on aurait changé ? Il faut avoir faim de ballons, avoir faim de gagner la ligne d'avantage, avoir faim de plaquages. Il faut juste croire en nous."

"On ne va pas révolutionner les choses, lui répond en écho son manageur Christophe Urios. Il faut juste qu'on se retrouve." Bref, l'UBB doit solder une bonne fois pour toutes le couac basque face à un Stade Français lui aussi revanchard après sa défaite en ouverture face au Racing.

UBB - Stade Français, match à vivre dès 16h30 sur France Bleu Gironde et francebleu.fr