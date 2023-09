Top 14 : l'UBB s'arrache pour empocher un précieux succès avant la trêve face à Toulon (22-17)

Ce match ne restera pas dans les annales du rugby. Mais qu'importe, le travail est fait pour l'UBB. Ce dimanche soir, l'Union Bordeaux-Bègles remporte une précieuse victoire face à Toulon (22-17) lors de la 3e journée de Top 14. Un deuxième succès d'affilée à domicile acquis grâce à un essai de Pablo Uberti et au pied de Matéo Garcia. L'Union passera donc la Coupe du monde au chaud dans le haut du tableau du championnat (5e place ex-aequo).

ⓘ Publicité

50 minutes de bouillie de rugby

Mais pour ça, il a fallu se retrousser les manches jusqu'à l'ultime seconde pour l'UBB. Un peu comme face à Castres, une semaine plus tôt même si le scénario du match fut bien différent. En effet, les 24 000 spectateurs du stade Chaban-Delmas ont dû attendre 50 minutes avant de voir une once de rugby. Avant, cela avait été une vraie bouillie de jeu et des deux côtés, avec simplement une UBB plus réaliste à la mi-temps grâce à trois pénalités de Garcia (9-3).

On peut même dire que ce sont les Toulonnais qui ont fini par réveiller les Bordelais avec un essai de 80 mètres finalement refusé au RCT pour un passage en touche de quelques centimètres. Comme quoi le haut niveau, c'est le détail. Derrière, l**'UBB passait enfin la seconde avec un essai d'Uberti après un petit coup de pied de Garcia, encore lui (16-3).** Mais comme contre le CO, l'Union a fini par se faire peur en cédant sur deux ballons portés en fin de match avant de mettre un dernier coup de collier pour s'offrir cette deuxième victoire en trois matchs.

Garcia s'occupe de tout

L'homme du match est incontestablement Matéo Garcia. Le demi d'ouverture tient enfin son match référence avec l'UBB après plusieurs saisons. Préféré une nouvelle fois à Holmes, il a parfaitement tenu la barre alors que son compère de la charnière, Abadie, a eu beaucoup de mal. Son match aurait même pu être parfait sans un échec au pied sur la plus facile des pénalités tentées. Mais avec un 6 sur 7 dans l'exercice et une passe décisive à Uberti sur l'essai, c'est déjà très bien pour l'habituel troisième choix du club à ce poste, derrière Jalibert et Holmes. Une bonne nouvelle pour l'UBB pour la suite de la saison.

Matéo Garcia a été impeccable au pied. © Maxppp

Une saison qui débute plutôt bien pour l'Union avec deux victoires et une défaite. Le job est fait comme on dit. Sans plus et avec encore beaucoup de boulot mais il est fait. C'est le principal dans le contexte actuel entre les internationaux retenus pour la Coupe du Monde et les nombreux blessés des dernières semaines. Tout ça avec en plus un nouveau manager sur le banc, Yannick Bru. Alors bien sûr il faudra faire beaucoup mieux, notamment dans le contenu pour espérer quelque chose cette saison, mais au moins l'UBB n'a pas pris de retard à l'allumage. C'est une bonne première chose en attendant la suite.