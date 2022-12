Top 14 : l'UBB s'est retrouvée

Coucou revoilà l'UBB. Deux matches ont suffi pour rappeler que l'équipe girondine sera sans doute en course pour disputer une troisième phase finale d'affilée. Après avoir pris La Rochelle à son propre piège (8-12), elle a réussi à déjouer celui que lui a tendu Montpellier samedi avant de faire voler le champion de France en éclats (40-10).

"Ca veut dire qu'on est capable de battre toutes les équipes du championnat mais ça on le savait, explique l'entraîneur Frédéric Charrier. Ca veut surtout dire qu'on est en train de retrouver notre niveau. On n'est pas surpris par les performances qu'on est en train de faire, on est surtout content de retrouver le niveau qu'on est capable d'avoir."

"Quand tout le monde est sur le même chemin, on réussit"

Les passages à vide et les fins de match mal fagotées du début de saison semblent de l'histoire ancienne. L'UBB a retrouvé sa hargne et sa capacité à ne pas lâcher sa proie. Retrouvé de la confiance aussi pour respecter jusqu'au bout le plan de jeu élaboré pendant la semaine. Plus de discipline, plus de volonté de rester dans le cadre établi et des joueurs qui ont haussé leur niveau.

"On joue un peu plus en équipe, ajoute le demi de mêlée international Maxime Lucu, on a une stratégie plus intelligente, plus sérieuse. Je trouve qu'on respecte ce qu'on dit, on met les choses dans l'ordre aussi. Sur les cinq ou six derniers matches, on est monté en gamme petit à petit. Quand tout le monde est sur le même chemin, on réussit."

Jean-Baptiste Dubié à la réception d'une chandelle. © Radio France - Justine Hamon

L'UBB a mis quatre mois pour se retrouver là où elle voulait être, dans le peloton des qualifiables. Quatre mois de remous pour solder définitivement le gâchis de la fin de saison dernière et tourner, suite à la décision de son président, la page Christophe Urios. Un climat apaisé en interne, des leaders responsabilisés et beaucoup de travail. Un socle qu'il va falloir conserver avertit le centre Jean-Baptiste Dubié.

"On faisait des choses bien dans la semaine mais on ne se retrouvait pas le weekend. Mais quand tu as vécu des trucs comme ça, il ne faut l'oublier, Ne pas oublier d'où on vient, par où on n'est passé. Ce n'est pas le moment de se dire que Bordeaux a changé. Bordeaux n'a pas changé, on est encore dans une période de transition, il faut continuer à évoluer parce que ça peut aller très vite dans les deux sens."

L'Union n'a pas changé, elle s'est simplement retrouvée. Et vu l'année qu'elle vient de traverser, c'est déjà un tour de force.