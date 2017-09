Top 14 : l'UBB se paye le leader et sa bête noire Montpellier (47-17)

L'Union Bordeaux-Bègles a éteint Montpellier en montrant beaucoup d'assurance et une cohésion retrouvée. De la patience aussi pour décrocher un point de bonus offensif.

Depuis deux saisons Montpellier avait fait de Chaban-Delmas son jardin, l'UBB stoppé cette série prenant le leader du championnat à la gorge d'entrée. Les essais de Goujon dès la 2e minute, d'Edwards (13e), de Barraque (17e) et Naqalevu (39e) en première mi-temps ont étouffé le MHR (31-10), jamais réellement en mesure de bousculer l'Union. Bordeaux-Bègles s'est même payé le luxe d'un cinquième essai par Hickey (77e) pour décrocher le point de bonus offensif.

L'UBB a remporté la bataille de la conquête

Face aux colosses de Montpellier, les joueurs de Jacques Brunel ne se sont pas échappés. Une envie débordante illustrée par une première action de plus d'une minute. Et une défense ultra agressive à l'origine du deuxième essai girondin.

En conquête, l'UBB a plus que perturbé son adversaire, volant plusieurs ballons sur les lancers adverses et décrochant 5 pénalités sur mêlées adverses. Une pression de tous les instants qu'on eu du mal à gérer les Montpelliérains qui affichaient une équipe remaniée et un manque de repères collectifs évident.

Match référence

Le tournant aurait pu être l'essai refusé au MHR à la demi-heure de jeu pour un en-avant discutable. Mais Montpellier n'a existé que grâce à ses individualités (deux essais de Nagusa). En face l'UBB dont les coachs attendaient une réponse collective après la déroute à Lyon ne s'est jamais désunie. Bordeaux-Bègles a aussi passé les 15 dernières minutes en supériorité numérique après le carton rouge reçu par Mikautadze à cause d'une charge, coude en avant sur Jalibert.

Un match référence sans doute pour l'UBB branché sur courant alternatif en ce début de saison. Rassurant avant le déplacement à Oyonnax et la venue de Toulon au Matmut Atlantique.