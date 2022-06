Top 14 : l'UBB se resserre avant le Racing

Mis publiquement face à ses responsabilités par Christophe Urios au soir de la défaite à Perpignan, le groupe a décidé de se responsabiliser encore plus. Si le manageur a bien reçu individuellement ses internationaux Cameron Woki et Matthieu Jalibert dont il avait jugé le rendement insuffisant au stade Aimé Giral, il n'a pas participé aux réunions collectives du début de semaine.

Je trouve que cette semaine ils sont vivants, bien plus qu'en fin de semaine dernière

Les joueurs ont pris les choses en main, se sont parlés entre eux pour préparer le match couperet face au Racing. Chose rare, ils ont même décidé de ne pas se présenter ce mercredi en conférence de presse laissant le manageur seul face aux médias.

Poirot, Picamoles, Lamerat et Lam de retour

"Je n'ai jamais interdit aux joueurs d'aller en conférence de presse, a-t-il assuré. Probablement parce qu'ils ont envie de se resserrer. Et ça c'est bien. Je trouve qu'ils ont eu une réaction très positive depuis lundi. Après, la vérité c'est le match de dimanche mais je les trouve changés, beaucoup plus acteurs. Le destin, tu peux le faire bouger. A condition d'être vivant. Je trouve que cette semaine ils sont vivants, bien plus qu'en fin de semaine dernière."

Le capitaine Jefferson Poirot pourrait faire son retour à la compéitition dimanche. © Radio France - Justine Hamon

Un Christophe Urios qui avoue ne jamais avoir attaqué une phase finale avec autant de questionnements. "On est à la fois fragile et à la fois capable de tout" a expliqué le patron qui a d'ailleurs reporté à plus tard l'annonce de la composition d'équipe prévue ce mercredi. Il faut dire qu'il aura le choix car l'effectif s'est remplumé avec les retours à l'entraînement de Jefferson Poirot, Louis Picamoles, Rémi Lamerat et Ben Lam. Absents de la séance de l'après-midi, Jandre Marais (fièvre), Guido Petti (coude) et Romain Buros (commotion), postulent pour le rendez-vous de dimanche.

Le manageur a annoncé qu'il y aura des changements et des surprises. Manière sans doute de concerner le plus de monde possible même si on peut raisonnablement penser qu'il donnera la priorité à l'expérience. Surtout face à une équipe du Racing truffée d'internationaux et rompue aux joutes de fin de saison.