Top 14 : l'UBB termine par une défaite au Racing 92 (22-20)

Pour son dernier match de la saison, l'Union Bordeaux-Bègles a craqué sur la fin chez le champion de France. Dernière déception d'une saison que le club boucle à la 11e place du Top 14.

L'UBB aura sans doute des regrets au moment de tirer le bilan de cette saison de Top 14. Et, à l'image de la saison, l'Union rate de peu l'occasion de s'imposer chez le champion de France. Le club girondin a longtemps mené, grâce notamment aux essais d'Adam Ashley-Cooper (15e) et Connor (50e), mais s'est fait rejoindre et dépasser par les racingmen, sur des réalisations de Nyanga (56e), Nakarawa (65e) et Carter (72e).

L'Union pourtant réaliste

Le Racing 92 a d'abord appliqué une recette connue mais efficace : un jeu très frontal, fait de percussion et de défi physique. Mais l'UBB a su répondre et la défense a tenu bon pendant près d'une heure. Dominée sur la possession et l'occupation, l'Union a pourtant vite pris les devants grâce à une efficacité clinique. Le premier essai fait suite à un contre de 80 mètres alors que le second vient d'un ballon récupéré par Connor sur une erreur de main de Dulin.

L'UBB a eu du mal à finir alors que le Racing, brouillon lors du premier acte, a clairement mis plus d'intensité et d'application dans la deuxième période. Quoi qu'il en soit, Bordeaux-Bègles ne s'est pas rendu en victime expiatoire à Colombes, manquant d'un rien l'occasion de priver le Racing 92 de phases finales. Dans les dernières minutes, Simon Hickey a eu une pénalité de 50 mètres à taper... Il a manqué quelques centimètres.

Pas de regrets, les résultats n'étaient pas favorables

L'espoir était mince d'accéder aux phases finales, même si les résultats tout au long de la soirée ont parfois laissé croire à l'UBB que le coup était possible. C'est dire à quoi se joue finalement une saison. Le club termine finalement à la 11e place du Top 14, avec 54 points, soit son plus mauvais total de points depuis quatre ans (lors de la saison 2012-13, le club a terminé 10e avec 47 points).

Les joueurs seront de retour à Moga en début de semaine pour tirer le bilan de la saison, puis viendra le temps des vacances – sauf pour les six retenus pour le stage de préparation du XV de France –avant de basculer vers la prochaine saison avec une reprise programmée le 19 juin.