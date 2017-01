Top 14 : L'UBB tout près de faire craquer Montpellier (31-26)

Dans un match très enlevé, l'Union Bordeaux-Bègles est passé tout près de l'exploit sur la pelouse du MHR. L'Union décroche finalement un point de bonus défensif mérité.

Montpellier est définitivement la "bête noire" de l'UBB. Dans un match qu'elle a d'abord mené grâce à un essai dès l'entame de Dubié (2e), l'Union a montré qu'elle se déplaçait dans l'Hérault avec des intentions. Si la puissance montpelliéraine a permis aux locaux de se reprendre (Nadolo, 30e et Martin, 41e), Serin a sonné la révolte (65e) avant que Tomane dans les derniers instants n'éteigne les espoirs girondins.

Entames décisives

Alors que les dynamiques d'équipe étaient inverses, cela ne s'est pas forcément vu sur la pelouse. L'UBB a réalisé une très belle entame. Ensuite Montpellier s'est repris mais les Girondins ont longtemps su contenir les assauts héraultais avant de craquer face à l'inarretable Nadolo. 10-10 à la mi-temps, plutôt logique.

L'UBB a entamé le deuxième acte à 15 contre 14 suite au carton jaune reçu par Steyn, et pourtant, c'est bien Montpellier qui a profité du moment pour inscrire huit points, se détacher puis achever l'UBB quand elle-même s'est retrouvée en infériorité numérique (Hickey, 48e puis Madaule, 62e).

Un contenu satisfaisant

Le point de bonus décroché dans les ultimes secondes est une maigre récompense. Mais il valide l'état d'esprit affiché par l'UBB et les velléités affirmées en paroles mais à peine aperçus à Lyon et contre Pau. Oui l'UBB enchaîne un quatrième revers consécutif en championnat mais comme le groupe le répète depuis quelques temps, c'est en retrouvant de l'abnégation et un fond de jeu satisfaisant que la suite viendra.

L'UBB va maintenant retrouver la Champions Cup et Clermont pour s'étalonner face à un autre cador, et va devoir revenir gonflé à bloc en Top 14 fin janvier pour venir dans le peloton des qualifiables duquel elle s'éloigne.