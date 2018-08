ON espère un duel en haute altitude entre deux équipes qui ont pris un bon départ en championnat.

Depuis son accession à l'élite il y a sept ans, l'UBB n'a jamais remporté son premier match en déplacement. Un bonus défensif à Toulouse en 2016 et surtout quelques fessées reçues à Oyonnax (37-19), Grenoble (37-23) ou encore au Stade Français (41-20) pour ses débuts en Top 14 à l'été 2011.

"On fait tout pour changer, assure le néo-retraité Jean-Baptiste Poux en charge de la mêlée girondine. Après, la vérité est sur le terrain. Tout est mis en place pour mettre les joueurs dans les meilleures conditions. Mais l'état d'esprit, ce qui va se passer dans le vestiaire, ça leur appartient."

Jean-Baptiste Poux sait que la mêlée girondine va trouver à qui parler. © Radio France - Justine Hamon

Pour réussir ce que l'ancien international présente comme "le premier test du groupe" face à un adversaire "sur qui il va falloir compter pour le titre", le staff a donc évité l'autosatisfaction après un premier succès, certes bonifié (41-19) face à la Section paloise, mais pas assez maîtrisé pour s'autoriser le moindre relâchement.

Sur un terrain hostile et face à des Parisiens qui ont fait le plein de points (15-46) et de confiance chez le promu Perpignan, l'Union Bordeaux-Bègles va devoir hausser le ton, corriger son indiscipline pour rester dans le match. Avant, peut-être comme samedi dernier, de faire parler un banc plus étoffé que par le passé.

Radradra titulaire, Ducuing forfait

Dans la capitale, le club girondin enregistre deux renforts internationaux en première ligne avec Jefferson Poirot et Adrien Pelissié. Il titularisera pour la première fois la pépite Semi Radradra. En revanche, il sera privé de Nans Ducuing, remplacé à l'arrière par l'ancien Palois Romain Buros.

"De la concurrence, il y en avait déjà l'année dernière, rappelle Adrien Pelissié. Là, on s'est renforcé encore plus donc c'est super. Il va falloir se tirer la bourre et donner le meilleur de soi même tous les weekends. Ça ne peut que nous amener des bonnes choses."

La charnière sera une nouvelle fois composée du duo Baptiste Serin - Brock James. En vue pour ses débuts à Chaban-Delmas, l'Australien poursuit son intérim de luxe et s'attend à une chaude réception à Jean-Bouin. "Ça va être une rude bataille avec une philosophie un peu 'sudaf'. Ils ont une équipe bien équilibrée, devant comme derrière, avec de la puissance partout."

Brock James, très en vue face à Pau, s'attend à un match plus compliqué à Paris. © Radio France - Justine Hamon

Une équipe parisienne qui pourra compter sur Sergio Parisse "blanchi" par la commission de discipline après son carton rouge reçu à Aimé-Giral et sur son duo international Yann Maestri - Gaël Fickou en provenance de Toulouse.

Même si la saison n'en est qu'à ses balbutiements, on aura samedi soir une idée de la moelle d'une équipe bordelo-béglaise qui va devoir faire mieux cette saison en déplacement si elle veut atteindre ses objectifs.

Les équipes

Stade Français : Hamdaoui - Waisea, Fickou, Danty, Arias - Plisson (o) Van Zyl (m) - Macalou, Parisse, Chapuis - Maestri, Gabrillagues - Herrera, Bonfils, Van der Merwe.

Remplaçants : Sempéré, Fisi'ihoi, Flanquart, Alberts, Coville, Steyn, Ensor, Alo Emile.

UBB : Buros - Nabuli, Radradra, Seuteni, Connor - James (o) Serin (m) - Roumat, Amosa, Braid - Cazeaux, Marais - Kaulashvili, Dufour, Poirot.

Remplaçants : Pelissié, Paiva, Woki, Diaby, Gimbert, Lonca, Tilsley, Cobilas.

