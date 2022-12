Top 14 - L'UBB va tenter de "retrouver la confiance" face au Stade Rochelais

Une victoire pour Noël ! C'est l'objectif de l'UBB , qui se déplace à La Rochelle ce 23 décembre à 18h45, pour la 13e journée de Top 14. Les Bordelo-béglais, 8e avec 5 points de retard sur les Jaune et Noir, 4e, vont avoir du travail.

Le Stade Rochelais, champion d'Europe en titre , est en effet en grande forme après deux victoires en Champions Cup, face à Northampton (44-12) et sur la pelouse de l'Ulster (29-36). De son côté, l'UBB sort de deux défaites, à Gloucester (22-17) et à domicile contre les Sharks de Durban (16-19), toujours en Champions Cup. Et surtout, l'Union, qui n'a pas encore gagné de match à l'extérieur cette saison, reste sur quatre défaites en quatre rencontres (deux en Top 14, deux en Champions Cup) en 2021 face à La Rochelle.

"C'est certain qu'aujourd'hui, la confiance à l'UBB" n'est pas au beau fixe, reconnaît l'entraîneur des avants Julien Laïrle . "Et pour jouer ce genre d'équipe, c'est comme avec les Sharks, ça tient à une occasion." Ce vendredi soir, il faudra "des tueurs, mettre le ballon au fond" et "être précis", estime-t-il.

Même si affronter La Rochelle reste avant tout un beau challenge, pour l'ailier Santiago Cordero. "J'aime jouer contre cette équipe, pour me tester et pour tester l'équipe" et "on a besoin de trouver la confiance, donc on va là-bas pour gagner". "Il faut travailler pour l'équipe, et avancer dans la même direction", ajoute l'Argentin. Quant au pilier Sipilia Falatea, il estime que la rencontre a aussi une saveur particulière, parce qu'on "a envie d'être considéré comme les meilleurs du derby", le "plus important des matchs" surtout "dans cette région".