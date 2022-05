Top 14 : l'UBB veut voir plus grand

Après avoir réagi au bon moment, l'UBB doit maintenant aller chercher la récompense d'une saison qu'elle a traversée avant-postes. Assurée de finir au pire 4ème de la phase régulière, l'Union veut s'offrir l'une des deux premières places, synonyme de billet pour Nice.

"Ce serait une déception, avoue Christophe Urios. Par rapport à la saison dernière ce serait une véritable progression. L'année dernière on a fini en demi-finale mais on est passé par un quart de finale. Si aujourd'hui on avait la chance et l'opportunité de faire un Top 2, ça veut dire qu'on a progressé et qu'on aurait fait une saison incroyable."

Soigner les détails

Pour y arriver et éviter un barrage à haut risque face à des clients comme Toulouse ou La Rochelle, l'UBB devra poursuivre le redressement entrevu face à Lyon. Et profiter de la quinzaine qui s'annonce pour améliorer tous ces petits riens qui feront la différence en phase finale.

l'UBB a quinze jours pour plancher sur sa fin de saison. © Radio France - Justine Hamon

"Des choses simples, être bon sur le détail, sur la rigueur, précise l'ouvreur François Trinh-Duc. C'est du travail au quotidien, pas des grands secrets... On a deux semaines pour bien préparer Perpignan. Je crois qu'aujourd'hui on a validé certains secteurs et c'est positif, c'est de bon augure."

L'UBB partira ce mardi en stage à Soustons dans les Landes pour travailler, se resserrer encore un peu plus et se rappeler qu'elle n'est finalement qu'à trois victoires d'un premier titre de champion de France.