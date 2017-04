Top 14 : L'Union Bordeaux-Bègles abat sa dernière carte à Brive

Brive vient de s'offrir un succès précieux sur la pelouse de Clermont. L'Union Bordeaux-Bègles sait qu'elle met les pieds chez un adversaire sur la pente ascendante, et s'attend à un gros défi ce samedi (18h30).

Après une défaite logique mais pas sans enseignements chez le leader rochelais, l'UBB (10e au classement) entame le dernier triptyque de son Top 14 : Brive, Toulon, Racing 92. Loin d'être évident sur le papier, il pourrait malgré tout lui ouvrir les portes des phases finales. Mais loin d'en faire un objectif, l'Union veut se concentrer sur un déplacement périlleux en Corrèze.

Du combat, mais pas que...

Il suffisait de voir les séances d'entrainement de la semaine pour comprendre que l'Union sait que le combat et les phases de rencontres seront essentielles à Brive (8e). "C'est toujours comme ça contre eux, confirme le deuxième ligne Berend Botha, du combat, un jeu dur, des agressions". Pas vraiment le style de jeu dont raffole Bordeaux-Bègles, mais la première mi-temps à La Rochelle a confirmé que l'équipe était capable d'y répondre.

Mais cantonner les Brivistes à un jeu minimaliste serait réducteur selon l'entraîneur des lignes arrières Émile Ntamack : "Ils ont gagné à Clermont avec brio, en mettant la manière. Donc c'est une équipe qui progresse, sur sa capacité à développer un joli rugby, elle est en plus en confiance, sûre de ses forces actuelles". Sa principale force réside tout de même dans son arrière, Gaëtan Germain. Il a inscrit 277 points cette saison soit 56% du total de son équipe. Brive n'est que 13e au classement des essais marqués en championnat.

Les Brivistes, redoutables dans le jeu au sol. © Radio France - Justine Hamon

La menace identifiée

Berend Botha cible lui un autre briviste : Julien Ledevedec. Le deuxième ligne qui jouait encore à l'UBB la saison dernière est la principale source d'inquiétude du Sud-africain : "C'est un joueur intelligent, bon sauteur. En plus il connait nos annonces, notre jeu... Et ça c'est dangereux". "On a changé quelques petites choses, juste pour lui" sourit Botha. Bordeaux-Bègles sait à quoi s'attendre à Amédée-Domenech : "Les garçons le savent, ce n'est pas un traquenard qui nous est tendu, prévient Émile Ntamack. La question sera de savoir si nous sommes capables de relever ce défi là, un vrai défi sur la manière et sur le jeu".

Plus globalement, l'UBB a fait évoluer sa manière de travailler ces dernières semaines, sous la houlette d'un Jacques Brunel aux prérogatives élargies. "Chaque atelier est plus spécifique, on travaille mieux, confie Berend Botha. On passe peut-être un peu moins de temps sur le terrain mais c'est beaucoup plus intense, nous sommes plus concentrés". Ces changements en semaine s'accompagnent d'autres effets lors des matchs, l'intérim de Baptiste Serin à l'ouverture se prolonge. "On essaye de profiter de toutes nos forces et ne pas se priver des garçons qui peuvent nous apporter, explique Ntamack. Evidemment nous considéreront Baptiste avant tout comme un n°9, mais il a tout le potentiel pour jouer à ce poste là. Nous en avons discuté avec lui et il comprend que c'est sûrement la meilleure cohésion pour les quelques matchs qu'il reste."

Julien Ledevedec, aujourd'hui Briviste, retrouvera ses anciens coéquipiers. © Radio France - Justine Hamon

Les compositions :

Union Bordeaux-Bègles : Domvo - Ducuing, Spence, Dubié, Connor - (o) Serin, (m) Lesgourgues - Goujon, Tauleigne, Chalmers - Cazeaux, Marais - Cobilas, Maynadier (cap), Poirot.

Remplaçants : Aveï, Kitshoff, Botha, Braid, Hickey, Talebula, Buttin, Clerc.

CA Brive : Germain - Ngwenya, Petre, Laranjera, Lapeyre - (o) Ugalde, (m) Péjoine - Sanconnie, Hauman, Hirèche (cap) - Snyman, Ledevedec - Bekoshvili, Da Ros, Devisme.

Remplaçants : Ribes, Buys, Uys, Waqaniburotu, Iribaren, Mignardi, Masilevu, Jourdain.