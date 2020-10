Top 14 : L'Union Bordeaux-Bègles renversée par Pau (29-24)

L'Union Bordeaux-Bègles a démarré tambour battant, ce samedi 17 octobre, sur le terrain de Pau. Mais son indiscipline a permis à la Section Paloise de reprendre la main et de l'emporter (29-24). L'UBB empoche le bonus défensif.

Méconnaissable et balayée à Lyon (27-10) puis frustrée par le report du match contre Clermont, l'Union Bordeaux-Bègles avait visiblement les crocs en entrant sur le terrain du Hameau ce samedi 17 octobre pour la 5ème journée de Top 14. Emmenée par des avants conquérants, l'UBB a signé une grosse entame en collant un 13-0 à son adversaire. Mais la Section Paloise ne manque pas de caractère et l'Union, victime de son indiscipline, a fini par craquer (29-24).

Des cartons et une fin de match explosive

Les débats se sont équilibrés avant la mi-temps (9-16) et au retour des vestiaires, Pau met la pression. L'indiscipline girondine coûte cher : Jefferson Poirot et Guido Petti reçoivent un carton jaune à 3 minutes d'intervalle tandis que la Section recolle à 16-16. L'UBB finit par craquer après un nouveau carton jaune, pour Seuteni (68e) et laisse Pau prendre la tête.

Après une fin de match explosive, avec un essai de Cordero à la 79e et un carton rouge côté Pau dans les arrêts de jeu, l'UBB est vaincue (29-24). Preuve qu'elle a néanmoins retrouvé des couleurs, elle repart du Hameau avec le bonus défensif.