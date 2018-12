Top 14 - L'Union Bordeaux-Bègles signe un exploit à Castres (13-32)

Bordeaux, France

Le moment semblait idéal pour faire mentir les statistiques. Toujours vaincue sur la pelouse de Castres, sauf un nul en 2013, l'Union Bordeaux-Bègles se présentait ce samedi face à un champion de France en titre sous pression, huitième au classement et déjà défait deux fois à domicile cette saison. Malgré une infériorité numérique dès la 29e minute, les Girondins ont dicté le rythme du match et ont fait mieux que résister face à Castres (13-32).

L'UBB a fait toute la course en tête

Les Girondins démarrent très fort ce match aux allures de duel entre deux adversaires prétendants aux phases finales. Sous les yeux du futur coach de l'UBB et actuel entraîneur de Castres Christophe Urios, Jean-Baptiste Dubié frappe le premier, avec un essai dès la 5e minute (0-7). L'UBB maîtrise la rencontre jusqu'à ce placage dangereux qui vaut à Mahamadou Diaby un carton rouge. Dès la 29e minute, l'UBB se retrouve en infériorité numérique, mais les Girondins ne craquent pas et au contraire, déroulent en seconde mi-temps.

La réaction d'orgueil de Castres est brève, avec un essai à la 63e minute qui ramène le CO à 13 points de l'UBB (13-26). Mais l'UBB prive son adversaire de ballons et le pousse à la faute, engrangeant les pénalités. En grande forme, Baptiste Serin a inscrit 22 points (8/9 au pied), et contribué à la belle victoire de son équipe, la toute première au stade Pierre Fabre. L'UBB distance son adversaire du soir au classement et réintègre le Top 6.