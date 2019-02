Top 14 : la triple belle opération de Castres à Pau (9-14)

Castres s'est imposé 14-9 à Pau lors de la 16e journée de Top 14. Les Tarnais se rapprochent un peu plus du top 6 grâce aux défaites de ses concurrents directs. Ils prennent provisoirement la septième place.

Castres a enchainé une troisième victoire consécutif à Pau après celle à Grenoble et face à Clermont

Après trois semaines de "vacances", les Castrais reprennent le chemin de la gagne. Le CO s'est solidement imposé à Pau (9-14) et prend provisoirement la septième place du Top 14.

Jody Jenneker s'est blessé

Le mois de décembre avait été terrible pour les hommes de Christophe Urios. Celui de janvier bien meilleur avec une victoire à Grenoble et une autre à domicile face au leader Clermont. Après trois semaines hors des terrains, le CO continue sur sa bonne lancée, en quête du top 6 qualificatif pour les phases finales du Top 14. Surtout que ses concurrents directs : l'UBB (5e), le Stade Français (6e) et Montpellier (9e), ont tous perdu.

Christophe Urios : « On a fait les cons en décembre. On est en train de retrouver le fil conducteur. » #FBSport#SPCOpic.twitter.com/pYibndhvak — France Bleu Occitanie (@bleuoccitanie) February 16, 2019

Mauvaise nouvelle : le talonneur castrais Jody Jenneker s'est blessé au genou et a dû sortir en première mi-temps.

Prochain match à domicile face au Racing 92, qui se bat lui aussi pour faire partie du top 6. Coup d'envoi dimanche 24 février à 12h30. Avant match dès 12h sur France Bleu Occitanie.