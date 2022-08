Top 14 : la billetterie pour les deux premiers matchs à domicile du Stade Toulouse est ouverte

Antoine Dupont et ses coéquipiers n'ont plus joué aux Sept-Deniers depuis le 11 juin et le quart de finale remporté face à la Rochelle. Le dimanche 11 septembre, pour la deuxième journée de championnat, leur public pourra les retrouver, face au RC Toulon, à 21h05.

Et si le dimanche ne leur convient pas, les supporters rouges et noirs pourront attendre la quatrième journée et la venue du Racing 92 à Ernest Wallon le samedi 24 septembre, même heure.

Comptez entre 15 et 95 euros, à partir de 45 en latérales.