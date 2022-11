Top 14 : Toulouse reste en tête mais réduit son avance, La Rochelle et le Racing 92 à quatre points derrière

Lyon s'est imposé ce dimanche, à Gerland, face à Toulouse (21-14), en clôture de la 11e journée du Top 14. Le Stade Toulousain concède ainsi sa troisième défaite de la saison en championnat. Toulouse restent cependant leader du Top 14, mais voit son avance en tête se réduire, avec La Rochelle et le Racing 92 à seulement quatre points. De son côté, Lyon grimpe à la 4e place du Top 14.

ⓘ Publicité

La Rochelle s'est fait plaisir samedi, en passant pas moins de sept essais à Castres, totalement impuissant, tandis que Perpignan s'est offert le scalp de Bordeaux-Bègles, plongeant l'UBB dans le doute, et que Toulon a fait chuter le Stade français à Jean-Bouin.

Perpignan fait douter l'UBB (23-20)

C'est la sensation de cette 11e journée : à Aimé-Giral, Perpignan a réussi à venir à bout de Bordeaux-Bègles (23-20). C'était le premier match de l'UBB sans Christophe Urios , remercié la semaine dernière et remplacé par un duo d'entraîneurs composé de ses anciens adjoints, Julien Laïrle et Frédéric Charrier.

Malgré la présence de ses internationaux Maxime Lucu, Yoram Moefana - sorti sur blessure à la 29e minute - et Matthieu Jalibert, commotionné en toute fin de rencontre, l'UBB n'a pas su concrétiser sa domination, se heurtant à l'excellente défense catalane. Ce succès permet à l'USAP de relever un peu la tête.

Pau enfonce Brive (22-6)

La Section paloise, dans son stade du Hameau, a signé une troisième victoire consécutive, et la deuxième avec le bonus, en dominant Brive (22-6) qui s'enfonce pour sa part dans les profondeurs du classement. Les hommes de Sébastien Piqueronies se rapprochent ainsi du Top 6, confirmant leur excellente forme du moment.

La Rochelle assomme Castres (53-7)

Le Stade rochelais, impérial en première période (32-0 à la mi-temps) face à un Castres totalement atone, a maîtrisé de bout en bout sa rencontre dans son antre de Marcel-Deflandre (53-7). Les hommes de Ronan O'Gara, suspendu pendant dix semaines, ont déroulé sans vraiment trembler, marquant sept essais. Le club tarnais (12, 21 pts), qui a du souci à se faire au vu de sa prestation ô combien médiocre pour un finaliste de la saison dernière, a sauvé l'honneur à la dernière minute grâce à un essai de son talonneur Pierre Colonna.

Montpellier souffre mais passe Bayonne (35-14)

En infériorité numérique dès l'entame du match, après le carton rouge infligé au deuxième ligne néo-international Florian Verhaeghe, le MHR a souffert à domicile face au promu bayonnais mais a su faire preuve de caractère pour l'emporter (35-14).

L'Aviron, qui avait enchaîné trois victoires avant de se déplacer dans l'Hérault, a failli créer la sensation sur le terrain du champion de France, jusqu'à ce qu'un doublé de l'arrière Julien Tisseron (72e, 75e) mette fin aux espoirs basques .

Stade Français-Toulon (12-17)

En soirée samedi, en match comptant pour la première manche du trophée Christophe Dominici, en hommage à l'ailier international décédé il y a deux ans, Toulon a fait trembler Jean-Bouin, où le Stade français était invaincu cette saison, en renversant un match qui semblait acquis aux Soldats roses (17-12).

Grâce à deux essais, le club varois a effacé des tablettes son humiliante défaite à Mayol lors de la 10e journée face à Montpellier (26-12), et peut voir venir la réception du Racing 92.

Le Racing 92 surclasse Clermont (46-12)

Dimanche soir, le Racing 92 a déroulé face à Clermont. Les Franciliens ont mieux démarré la partie, en inscrivant rapidement un essai, puis ont continué à mettre en difficulté les Clermontois qui ont de nouveau encaissé deux essais. Les Clermontois ont réagi juste avant la pause en réduisant l'écart.

Mais au retour des vestiaires, les Franciliens engrangent le bonus offensif avec un nouvel essai. Le rythme va ensuite se hacher et les fautes s'accumulent, attirant les pénalités. Les Racingmen finissent de démontrer leur supériorité, et scellent définitivement le sort de ce match. Ce succès bonifié permet au Racing d'occuper la troisième place du Top 14 avec 31 points au compteur. De son côté, Clermont est dixième du championnat.

Lyon fait tomber Toulouse

Lyon s'est imposé ce dimanche, à Gerland, face à Toulouse (21-14), en clôture de la journée. Le LOU a inscrit deux essais par Niniashvili (46e) et Dumortier (53e), alors que les Rouge et Noir avaient frappé les premiers en marquant par Ntamack (14e), avant d'inscrire un deuxième essai en fin de match par Placines (78e). Le Stade Toulousain concède ainsi sa troisième défaite de la saison en championnat. Toulouse reste en tête du championnat, mais voit son avance en tête se réduire, avec La Rochelle et le Racing 92 à seulement quatre points. De son côté, Lyon intègre le top 6 et grimpe à la 4e place du Top 14.

Le classement et les résultats

loading

loading