Top 14 : la compo de la Section Paloise face au Racing pour la première de la saison au Hameau

Trois mois après la victoire bonifiée salutaire face à Montpellier , la Section Paloise retrouve son Hameau, pour une première sortie à domicile cette saison. Revenue frustrée après la défaite à Castres (24-23) , sur un coup de sifflet qui laisse beaucoup de regrets à tout le monde, les Palois accueillent le Racing 92 avec la ferme volonté de lancer leur saison et de marquer leur territoire dans un stade où ils ont mis genou à terre à quatre reprises la saison dernière. Le staff a notamment fait le choix de lancer d'entrée Émilien Gailleton, tout juste libéré par le XV de France, et de faire confiance sur une aile à Théo Attissogbé, champion du monde des moins de 20 ans cette été. Thibault Daubagna sera associé à la charnière à Joe Simmonds qui voudra confirmer sa bonne première sous le maillot des Vert et Blanc.

Section Paloise / Racing 92, coup d'envoi à 17 heures ce samedi, à vivre en intégralité à l'écoute de France Bleu Béarn Bigorre !

Les équipes

Section Paloise : 15. Maddocks , 14. Laporte, 13. Gailleton, 12. Decron, 11. Attissogbé ; 10. Simmonds, 9. Daubagna ; 7. L. Whitelock (cap), 8. Zegueur, 6. Hewat ; 5. Metz, 4. Ducat ; 3. Corato, 2. L. Rey, 1. Thompson-Stringer.

Remplaçants : 16. Delhommel, 17. Seneca, 18. H. Auradou, 19. Puech, 20. Robson, 21. Mondinat, 22. Ezeala, 23. Tokolahi.

Racing 92 : 15. M. Spring ; 14. Wade, 13. Klemenczak, 12. Chavancy (cap), 11. Naituvi ; 10. Tedder, 9. Le Garrec ; 7. Baudonne, 8. Joseph, 6. Lauret ; 5. Sanconnie, 4. Chouzenoux ; .3. Gomes Sa, 2. Chat, 1. Moukoro.

Remplaçants : 16. Tarrit, 17. Ben Arous, 18. Poloniati, 19. Diallo, 20. C. Le Bail, 21. Gibert, 22. Saili, 23. Laclayat.

