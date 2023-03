Top 14 : la compo de la Section Paloise pour la réception de La Rochelle

"Gagner" et "Survivre", les nouveaux mantras de la Section Paloise. C'est Reece Hewat, le 3e ligne australien qui l'a révélé ce vendredi en conférence de presse, mais s'il ne faut pas avoir fait un bac +7 en rugby pour comprendre que le temps presse pour les Béarnais. L'écart avec la zone rouge est toujours le même : 2 points d'avance sur Perpignan, 13e et barragiste, 6 sur Brive, dernier et relégable. Ce samedi pendant que la Section défiera le champion d'Europe, ses concurrents recevront respectivement Bayonne (5e) et l'UBB (6e), quand Castres, 11e et à égalité avec les Palois, recevra Lyon (3e).

Section Paloise / La Rochelle, coup d'envoi à 17h15 ce samedi, match à vivre en intégralité à l'écoute de France Bleu Béarn Bigorre !

Les équipes

Section Paloise : 15. Maddocks ; 14. Laporte, 13. Gailleton, 12. Decron, 11. Ikpefan ; 10. Henry, 9. Robson ; 7. Hewat, 8. Zegueur, 6. L. Whitelock ; 5. Metz, 4. Tagitagivalu ; 3. Tokolahi, 2. L. Rey (cap), 1. Calles.

Remplaçants : 16. Delhommel, 17. Sénéca, 18. Grondona, 19. Puech, 20. Liufau, 21. Daubagna, 22. Vatubua, 23. Corato.

La Rochelle : 15. Dulin ; 14. Leyds, 13. Seuteni, 12. Danty, 11. Favre ; 10. Hastoy, 9. Berjon ; 7. Botia, 8. Tanga, 6. Dillane ; 5. Skelton, 4. Lavault ; 3. Colombe, 2. Bourgarit (cap), 1. Thompson-Stringer.

Remplaçants : 16. Lespiaucq, 17. Aouf, 18. Sazy, 19. Hatherell, 20. Pa. Boudehent, 21. J. Le Bail, 22. Rhule, 23. Sclavi.

