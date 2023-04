Top 14 : la compo de la Section Paloise pour le match à Brive

Sans fanfaronner, la Section Paloise 12e) s'est remise au travail après sa victoire précieuse mais poussive face à Clermont (23-18) . Un succès qui a rapproché les Béarnais du maintien et leur donne l'occasion d'enfoncer un peu plus le clou ce samedi à Brive, dernier, et dont ce match constitue sans doute la dernière chance de croire encore à autre chose qu'une relégation directe. Pour ce match la Section devra peut-être faire sans son capitaine Beka Gorgadze qui a ressenti des douleurs à un genou après le dernier match, tandis qu'Émilien Gailleton, le meilleur marqueur d'essais du Top 14, sera remplaçant au coup d'envoi.

Brive / Section Paloise, coup d'envoi à 17 heures ce samedi, à vivre en intégralité à l'écoute de France Bleu Béarn Bigorre !

Les équipes

Brive : 15. Laranjeira ; 14. A. Bonneval, 13. Tuicuvu, 12. Olding, 11. Muller ; 10. Sanchez (cap), 9. Ferté ; 7. Moriarty, 8. R. Bruni, 6. Abadie ; 5. Paulos, 4. R. Marais ; 3. M. Van Der Merwe, 2. Matu'u, 1. Tapueluelu.

Remplaçants : 16. Karkadze, 17. D. Brennan, 18. Kunavula, 19. Hirèche, 20. Gué, 21. L. Carbonneau, 22. Raffy, 23. Ceccarelli.

Section Paloise : 15. Maddocks ; 14. Laporte, 13. Manu, 12. Vatubua, 11. Tuimaba ; 10. Henry, 9. Robson ; 7. Hewat, 8. Gorgadze (cap), 6. Whitelock ; 5. Tagitagivalu ; 4. Ducat ; 3. Papidze, 2. L. Rey, 1. Calles.

Remplaçants : 16. Delhommel, 17. Fisi'ihoi, 18. Grondona, 19. Puech, 20. Zegueur, 21. Daubagna, 22. Gailleton, 23. Tokolahi.

