Top 14 : la compo de la Section Paloise pour le match à Castres

Une semaine après avoir affronté le CO en match de préparation, la Section Paloise et Luke Whitelock vont retrouver les Tarnais sur leur route.

"Enfin !", disent les supporters, "Déjà ?", répondent les joueurs. Coupe du monde oblige, le Top 14 a anticipé sa rentrée, si bien que l'intersaison a été particulièrement courte. Alors la préparation physique a très vite été mixée au rugby pour tenter d'être le plus prêt possible ce samedi au moment de pénétrer sur la pelouse du stade Pierre-Fabre, face au Castres Olympique. En préparation les Palois n'ont pas gagné (deux défaites contre Bayonne, 26-33, et Castres, 21-32) mais ne s'en formalisent pas, préférant se concentrer sur ce premier défi, épais, face à une équipe que le Mondial ne va que peu perturber – seul manque le demi de mêlée uruguayen Santiago Arata. La Section, privée de Beka Gorgadze, Guram Papidze, Émilien Gailleton, Lekima Tagitagivalu et Siegfried Fisi'ihoi, doit aussi composé avec les absences sur blessure de Nacho Calles, Brent Liufau, Eliott Roudil et Aminiasi Tuimaba.

Castres / Section Paloise, coup d'envoi à 18h10 ce samedi, à vivre en intégralité à l'écoute de France Bleu Béarn Bigorre !

Les équipes

Castres : 15. Dumora ; 14. Palis, 13. Seguret, 12. Cocagi, 11. Raisuque ; 10. Le Brun, 9. Fernandez ; 7. De Crespigny, 8. Ardron, 6. Babillot (cap) ; 5. Staniforth, 4. Maravat ; 3. Hounkpatin, 2. Barlot, 1. Walcker.

Remplaçants : 16. Zarantonello, 17. Tichit, 18. Nakarawa, 19. Cope, 20. Doubrère, 21. Popelin, 22. Hulleu, 23. Chilachava.

Section Paloise : 15. Maddocks ; 14. Laporte, 13. Ezeala, 12. Vatubua, 11. Carol ; 10. J. Simmonds, 9. Robson ; 7. Hewat, 8. L. Whitelock (cap), 6. Puech ; 5. Capelli, 4. Ducat ; 3. Corato, 2. Rey, 1. Thompson-Stringer.

Remplaçants : 16. Ruffenach, 17. Sénéca, 18. H. Auradou, 19. Metz, 20. Zegueur, 21. Daubagna, 22. Despérès, 23. Tokolahi.

