Top 14 : la compo de la Section Paloise pour le match à Castres

À quand remonte la dernière série de quatre victoires en championnat de la Section Paloise ? Un certain temps, et plutôt que de chercher la réponse, la troupe de Sébastien Piqueronies préférerait mettre à jour la statistique. Sauf qu'en face, Castres est sur une série en cours de 26 matchs sans défaite à domicile, voilà plus de deux ans que les Tarnais n'ont pas baissé pavillon à Pierre-Fabre. Les Béarnais, vainqueurs mais pas satisfaits de leur prestation face à Brive, savent qu'il faudra montrer mieux, "un test de caractère et de combat", synthétise Antoine Nicoud. On a hâte d'en connaître le résultat.

Castres Olympique / Section Paloise, coup d'envoi à 14 heures ce dimanche, à vivre en intégralité à l'écoute de France Bleu Béarn Bigorre !

Les équipes

Castres : 15. Dumora ; 14. Palis, 13. Cocagi, 12. Botitu, 11. Nakosi ; 10. Urdapilleta, 9. Doubrère ; 7. Champion de Crespigny, 8. Ardron, 6. Babillot (cap) ; 5. Staniforth, 4. Vanverberghe ; 3. Hounkpatin, 2. Barlot, 1. Walcker.

Remplaçants : 16. Colonna, 17. Tichit, 18. Nakarawa, 19. Delaporte, 20. Blanc, 21. Le Brun, 22. Zeghdar, 23. Chilachava.

Section Paloise : 15. Maddocks ; 14. Pinto, 13. Manu, 12. Vatubua, 11. Roudil ; 10. Henry, 9. Robson ; 7. Hewat, 8. Gorgadze (cap), 6. Zegueur ; 5. Capelli, 4. Tagitagivalu ; 3. Papidze, 2. L. Rey, 1. Fisi'ihoi.

Remplaçants : 16. Ruffenach, 17. Calles, 18. Ducat, 19. Joseph, 20. Daubagna, 21. Debaes, 22. Gailleton, 23. Corato.

